Selendi’deki spor panayırında renkli görüntüler

Gençlik ve Spor Bakanlığının Manisa’nın Selendi ilçesinde organize ettiği spor panayırı renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların spor aktivitelerine veliler de eşlik ederken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatları ile özel olarak gönderilen çanta, satranç takımı, eşofman, top gibi spor malzemeleri de çocuklara teslim edildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla Avlaşa Mahalle Muhtarı Veysel Karataş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ve mahalle meydanında başlayan spor panayırına çocukların, gençlerin ve mahalle halkının ilgisi büyük oldu. Spor panayırı etkinliğine, Kaymakam Ali Yıldırım, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut ve birim müdürleri katıldı. Çeşitli branşlarda spor aktivitelerinin yanı sıra oyun parkurlarında eğlenen mahalleli keyifli dakikalar geçirdi. Kaymakam Yıldırım ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş da yapılan etkinliklerde vatandaşlara ve çocuklara eşlik ederek onların mutluluğuna ortak oldular. Etkinliğin sonunda, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatları ile özel olarak gönderilen çanta, satranç takımı, eşofman, top gibi spor malzemeleri, protokol üyelerince çocuklara teslim edildi. Hediyelerini alan çocuklar Bakan Kasapoğlu’na teşekkürlerini ilettiler.

Spor alanında yapılan projeleri incelediler

Spor panayırının ardından Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk beraberindekiler, Kaymakam Ali Yıldırım ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş’ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından protokol üyeleri, ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden projelerin mevcut durumunu yerinde inceleyerek, spor alanında yürütülen faaliyetler ile yapılabilecek projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. İnceleme ziyaretlerinin ardından bir açıklamada bulunan AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, "İlçemizin spor alanındaki eksiklikleri olan ve ata sporumuz olan ilçe cirit sahasının yapımı, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve mahallelerimize halı saha yapımı konusunda Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu’ndan aldığımız sözlerin yerine getirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.