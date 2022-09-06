Selendi’de ’Yelimera Doğa Yürüyüşü, Kanyon ve Gençlik Festivali’ yapıldı

Manisa’nın Selendi ilçesinde yer alan Yelimera Kanyonu, Yelimera Doğa Yürüyüşü, Kanyon ve Gençlik Festivaliyle tanıtıldı. Festivale katılan yürüyüşçüler kanyonun doğal güzelliklerini fotoğrafladı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde yer alan Yelimera Kanyonunun tanıtılması amacıyla, Selendi Yerel Eylem Gurubu Derneği öncülüğünde Yelimera Doğa Yürüyüşü, Kanyon ve Gençlik Festivali düzenlendi. Festivalde ilçeye bağlı Karataş Terziler Mahallesinde toplanan doğaseverler, buradan araçlarla kanyon girişine taşındı. Kanyona inen guruplar, yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kanyonu yürüyerek geçtiler, fotoğraf guruplarının üyeleri ise yarışma için kanyonun en güzel halini fotoğraflamaya çalıştılar.

Festivalde konuşan Selendi Yerel Eylem Gurubu Derneği Başkanı İsmail Ekim, amaçlarının Yelimera Kanyonunun kırsal turizme kazandırılması olduğunu vurguladı. Kanyonu tanıtmayı amaçladıkları etkinliğin de ilkini gerçekleştirdiklerini kaydeden dernek başkanı Ekim, “Tarımsal alanda büyümek, gelişmesi yerel ve kırsal kalkınmanın sağlanması açısından birçok dışsal fayda sağlamaktadır. Yelimera Kanyonu Tabiat Anıtı ilçemizi ve yöremizi geliştirmek ve kalkındırmak için bulunmaz bir fırsattır. Kırsal turizm sayesinde konumundan dolayı oluşan dezavantajını ortadan kaldıracak olan kanyonda hem kültürümüzü tanıtmak hem de gelenek göreneklerimizi tanıtmak nihai amaçlarımızdandır” dedi.

Kanyon hakkında bilgiler veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü ve Salihli DKMP Şefi Gizem Sönmeyen Örten, bakanlık tarafından kanyonun "Yelimera Kanyonu Tabiat Anıtı" olarak ilan edildiğini kaydetti.

Örten, “Manisa il merkezine 195 kilometre, Selendi ilçe merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan 420 dönüm büyüklüğündeki tabiat anıtı yaklaşık olarak 100 metre derinliğe ve 2 kilometre uzunluğa sahiptir. İçerisinde geven, çoban yastığı, sığır kuyruğu, çınar, ceviz, ağaç fındığı, gizliot, sumak ve menengiç gibi bitki ve ağaç türlerinin yanında tilki, çakal, kirpi, yabani tavşan, gelincik ve yaban domuzu türlerinin yaşadığı tarafımızca tespit edilmiştir. Bunun yanında alan çevresinde serçe ve kumru gibi kuş türlerimiz de bulunmaktadır. Tabiat anıtının günümüzde doğal jeolojik yapısı ve kanyon niteliği sebebiyle çoğunlukla dağcılık ve tırmanma sporları ile ilgilenen gruplarca kullanılmakta fakat ulusal düzeyde bilinirliği henüz yüksek değildir. Alana ’Tabiat Anıtı’ statüsü kazandırmamız ile alanın ulusal düzeyde farkındalığı için büyük bir adım atılmıştır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar ve Yunusemre Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Fotoğraf Öğretmeni Mustafa Bilir’in fotoğraf yarışması jüri görevini üstlendiği yarışmada 30 katılımcının fotoğrafları arasından dereceye giren 7 fotoğraf sahibine ödülleri törene katılan Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş ile ilçe protokolü tarafından takdim edildi.