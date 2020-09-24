Selendi’de yarı olimpik yüzme havuzunda sona gelindi

Manisa’nın Selendi ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ilçeyi ziyareti sırasında söz verdiği yarı olimpik yüzme havuzu inşaatında sona gelindi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Selendi’nin Kurtuluş Mahallesinde 1200 metre kare alan üzerinde yapımına başlanan yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar sürüyor. Bu ay sonunda faaliyete geçecek olan yüzme havuzuna bugün itibari ile su doldurma işlemi yapıldı. Özel bir firma tarafından ihalesi alınarak yapımı tamamlanmak üzere olan yüzme havuzu 1.40 derinliğinde olup, 26 metre uzunluğu, 15 metre genişliği ve 5 tane yüzme kulvarı barındıracak. 1200 metrekarelik bahçesi ile birlikte bir alan üzerinde 800 metrelik ana bina inşaat alanı içinde bulunan tesiste, soyunma odaları, engelli soyunma odaları, elektrik odası, ofis, mekanik oda ve malzeme ile temizlik odası da tamamlanarak bu ay sonu itibari ile hizmet vermeye başlayacak. Selendili gençlerin hayali olan yüzme havuzu tam tamamlandığında kurslar düzenlenerek yüzme öğretilecek.