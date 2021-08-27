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Selendi’de vatandaşlardan aşı çadırına yoğun ilgi

Manisa’nın Selendi ilçesinde korona virüs salgınına karşı vatandaşların kolayca aşı olabilmesi amacıyla Selendi İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından pazar yerine kurulan aşı çadırına yoğun ilgi gösterildi.

MANİSA 27.08.2021, 09:07
Selendi’de vatandaşlardan aşı çadırına yoğun ilgi

Manisa’nın Selendi ilçesinde korona virüs salgınına karşı vatandaşların kolayca aşı olabilmesi amacıyla Selendi İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından pazar yerine kurulan aşı çadırına yoğun ilgi gösterildi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi tarafından pazar yerine aşı çadırı kuruldu. Korona virüs salgınına karşı vatandaşların kolayca aşı yaptırabilmesi amacıyla kurulan aşı çadırı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Çadıra gelen vatandaşlar randevusuz şekilde kolayca aşılarını yaptırabilme imkanı buldu. Vatandaşları aşı olmaya davet eden İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Güldane Kaçar "Korona virüsü ilçemizde bitirmek için Selendi Kaymakamlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteği ile aşı çadırı kurduk. İnşallah bu illetten bir an önce kurtulacağız. Personelimizin gayretli çalışması nedeniyle birinci aşıda Manisa il genelinde ilçe olarak ikinci olduk. İkinci aşıda ise şu an il genelinde üçüncü sıradayız. Yoğun çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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