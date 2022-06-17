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Selendi’de sağanak yağış ve dolu tarım arazilerini vurdu

Manisa’nın Selendi ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sebebiyle tarım arazilerinde hasar meydana geldi.

MANİSA 17.06.2022, 14:27
Selendi’de sağanak yağış ve dolu tarım arazilerini vurdu

Manisa’nın Selendi ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sebebiyle tarım arazilerinde hasar meydana geldi.

Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı kırsal Avlaşa ve Çamyayla bölgelerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Bir anda başlayan yağış sebebiyle Avlaşa ve Çamyayla mahallerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, tütün, buğday, arpa, kavun, karpuz ve tarlada ekili olan tüm meyve ve sebzelere zarar verdi. Dolu nedeniyle yüzde yüz oranında zarar gören ekili arazi sahipleri, "Bizler bu zamana kadar böyle bir yağış görmedik. Rabbim daha büyük afetlerden korusun" şeklinde konuşurken, yağışın hemen ardından harekete geçen Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

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