Selendi’de korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor

İçişleri Bakanlığı’nın "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla başlattığı, korona virüs tedbirleri denetimleri genelgesi kapsamında Manisa’nın Selendi ilçesinde denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarının korona virüsle mücadele açısından büyük önem arz ettiği şu günlerde hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemine vurgu yapan kurum amirleri işyerlerini tek tek dolaşıp vatandaşlara maske ve temizlik konusunda uyarıda bulundu.