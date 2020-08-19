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Selendi’de korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN "SAĞLIK İÇİN HEPİMİZ İÇİN" SLOGANIYLA BAŞLATTIĞI, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ DENETİMLERİ GENELGESİ KAPSAMINDA MANİSA'NIN SELENDİ İLÇESİNDE DENETİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.
MANİSA 19.08.2020, 18:40
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İçişleri Bakanlığı’nın "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla başlattığı, korona virüs tedbirleri denetimleri genelgesi kapsamında Manisa’nın Selendi ilçesinde denetimler hız kesmeden devam ediyor.
Hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarının korona virüsle mücadele açısından büyük önem arz ettiği şu günlerde hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemine vurgu yapan kurum amirleri işyerlerini tek tek dolaşıp vatandaşlara maske ve temizlik konusunda uyarıda bulundu.
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