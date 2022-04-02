Selendi’de kitap okuma etkinliği

Manisa’nın Selendi ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Manisa’nın Selendi ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi. Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, ilçenin farklı noktalarındaki okullar aynı saatte kitap okudu. Etkinlik dolayısıyla Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Kurtuluş Parkında bir araya gelerek protokol eşliğinde kitap okudu. Etkinlikte tüm okullardaki öğrencilere Selendi Kaymakamlığı tarafından kitap hediye edildi.

Öte yandan etkinlikte en fazla kitap okuyan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Ayşe Türkeş’e ve Atatürk İlkokulu öğrencisi Tuğra Gürcan’a Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım tarafından ödülleri verildi.

Etkinliğe Kaymakam Ali Yıldırım, Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz da katıldı.