Selendi’de İHA1 Kursu tamamlandı

Manisa’nın Selendi ilçesinde kaymakamlık tarafından projelendirerek başvurusu yapılan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2021 Yılı Teknik Destek Eğitim/Danışmanlık Uygulama Programı çerçevesinde kabul edilen "Selendi İHA1 Eğitimi" tamamlandı.

Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi akademisyenleri Can Serkan Tuncay ve Dr. Tolga Şentürk tarafından verilen İnsansız Hava Aracı (İHA1) Pilotu Eğitim kursu sona erdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yetkisi ve onayı dahilinde verilen İHA1 (Dron) eğitimine çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personeller, STK’lar ve basın mensubu 30 kursiyer katıldı. Teorik ve uygulamalı olarak 5 gün boyunca devam eden SHGM onaylı İnsansız Hava Aracı (İHA)-1 Pilot eğitimini yapılan sınavla tamamlayan kursiyerlere Kula Kaymakamı Kemal Duru, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ve Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç ile birlikte İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Can Serkan Tuncay’ın katılımı ile sertifikaları verildi.