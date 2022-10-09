Selendi’de halk toplantıları devam ediyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde Kaymakam Halil İbrahim Okumuş tarafından Kazıklı Mahallesinde halk toplantısı yapılarak vatandaşların sorunları masaya yatırıldı.

Yoğun katılımın olduğu kırsal Kazıklı Mahallesindeki halk toplantısında Kaymakam Okumuş, vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyerek sorunların çözümü konusunda istişarelerde bulunup, kapılarının her zaman vatandaşlara açık olduğunu söyledi.

Kaymakam Okumuş, "Bizler sizler için buradayız sizleri dinlemeye ardından sohbet etmeye geldik. Mahallenin sıkıntılarını ve eksiklerini yerinde göreceğiz." dedi.

Toplantıda vatandaşların talepleri doğrultusunda kurum müdürleri tarafından bilgi verildi. Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Kazıklı Mahallesi Muhtarı Ramazan Karabacak ve toplantıya katılarak görüş ve öneride bulunan vatandaşlara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

Toplantıya Kaymakam Okumuş’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, kurum amirleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk, mahalle muhtarı Ramazan Karabacak ve vatandaşlar katıldı.