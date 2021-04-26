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Selendi’de gezici kütüphaneyle kitaplar öğrencilerin ayağına gidiyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde korona virüs salgını dolayısıyla kütüphanelerden faydanalanamayan öğrenciler için "Kütüphanem Yanımda" projesi kapsamında kitaplar öğrencilerin ayağına gidiyor.

MANİSA 26.04.2021, 09:52
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Selendi’de gezici kütüphaneyle kitaplar öğrencilerin ayağına gidiyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde korona virüs salgını dolayısıyla kütüphanelerden faydanalanamayan öğrenciler için "Kütüphanem Yanımda" projesi kapsamında kitaplar öğrencilerin ayağına gidiyor.

Manisa’nın Selendi ilçesinde Selendi Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi iş birliğiyle "Kütüphanem Yanımda" projesi hayata geçirildi. Hayata geçirilen proje kapsamında kurulan gezici kütüphaneyle kitaplar korona virüs salgını dolayısıyla okullarına gidemeyen ve kütüphanelerden öğrencilerin ayağına gidiyor. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığından uzaklaştırılmaması ve kitap okuma alışkanlıklarının pekiştirilmesi hedeflenen projede belirlenen günlerde kitaplar öğrencilere götürülerek kitap okumaları sağlanıyor.
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