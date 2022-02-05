Selendi’de ’Eğitimde 2. dönem toplantısı’ gerçekleştirildi

Manisa’nın Selendi ilçesinde 7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının 2. dönem toplantısı Kaymakam Ali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Selendi’de 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının 2. dönem toplantısı yapıldı. Kaymakam Ali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda alınacak önlem ve tedbirler değerlendirildi. Eğitim-öğretim döneminin huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi için yapılması gereken çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini söyleyen Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, özellikle emniyet ve asayişin temin ve muhafaza edilmesi, trafik güvenliğinin arttırılmasına ilişkin çalışmaların gerçekleştirilmesi, alınması gereken ilave tedbirlerin planlanması ve denetimlerin etkin bir şekilde yapılmasının gerekliliği üzerinde durdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Sıddık Kırkel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İlçe Koordinatörü Önder Baştürk, Selendi Belediyesi Zabıta Amiri Emrullah Güçer, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şükrü Filik, şoförler, okul aile birliği başkanları ve okul müdürleri katıldı.