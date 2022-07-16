Selendi’de duygu dolu akşam

Selendi ilçesinde yaşlısından gencine Hükümet Konağı önünde toplanıp Demokrasi Meydanına kadar yürüyen halk, 15 Temmuz’u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını bir kez daha gösterirken, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşananların gösterildiği sinevizyon gösteriminde vatandaşların oldukça duygulandığı görüldü.

Manisa’nın Selendi ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı gerçekleştirildi. Hükümet Konağı önünde yürüyüşle başlayan anma programı Demokrasi meydanında devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara. Selam olsun Nene Hatunlara, Şerife Bacılara, Helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara. Hain darbe girişiminin 6. yılında aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize bereketli uzun ömürler diliyorum." dedi.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım da konuşmasında, "15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün darbe kalkışması, ihanet ve işgal girişiminin tarihin çöplüğüne gömülüşünün 6. yıldönümünde, güzel ilçemiz Selendi’mizde unutulmasına, unutturulmasına ve ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına milli hafızalarımızı canlı tutmak için 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle hepinize hoş geldiniz diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.15 Temmuz’da bu Milletin ve Devletin İstiklal ve İstikbali için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Kahraman Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Tıpkı bin yıl önce Malazgirt’te olduğu gibi, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuş, yüzyıllar öncesinde olduğu gibi, Anadolu topraklarını istikbali olarak gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır.100 yıl önce Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de, Dumlupınar’da, Selendi Kınık muharebeleri başta olmak üzere Demirci Akıncıları bölgemizde ne cevap vermişse, 15 Temmuz’da da aynı cevabı vererek tarihteki mümtaz yerini almıştır." diye konuştu.

Programda, 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualar okundu. Hain darbe girişimi ile ilgili sinevizyon gösterileri sunuldu. 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminde yekvücut olup ülkeyi FETÖ’nün ve dış mihraklara karşı canları pahasına nasıl savunduklarını gösteren sinevizyon gösterisi sırasında vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam eden programda saatler 00.13’ü gösterdiğinde salalar okundu. İlçe Müftüsü tarafından yapılan duanın ardından program sona erdi.

Programa Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Jandarma Komutan Muhammet Tok, Cumhuriyet Savcısı Ali Gökdemir, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sıddık Kırkel, siyasi parti başkanları, daire müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile Selendililer katıldı.