Selendi’de "Çök Kapan Tutun" tatbikatı

Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çök, Kapan, Tutun" deprem tatbikatı Manisa’nın Selendi ilçesinde de yapıldı.

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla 12 Kasım Cumartesi günü saat 18.57’de ülke genelinde "Çök Kapan Tutun" tatbikatı gerçekleştirildi. Manisa’nın Selendi ilçesinde de bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar farkındalık oluşturmak amacıyla saat 18.57’yi gösterdiğinde çök kapan tutun hareketi yaparak, tatbikata katıldı. Telefonlara gönderilen sesli uyarıyla birlikte bulundukları bölgelerde kapanarak, güvenliklerini alan vatandaşlar, hayat üçgeni oluşturdu. Tatbikat sonunda ilçe sakinlerine deprem ve doğal afetlerle ilgili bilgilendirme de yapıldı.