Selendi’de badem hasadı başladı
MANİSA'NIN SELENDİ İLÇESİNDE TÜTÜNE ALTERNATİF OLARAK EKONOMİYE KATKI SAĞLAYAN BADEM ÜRETİMİNDE HASAT BAŞLADI.
Manisa’nın Selendi ilçesinde tütüne alternatif olarak ekonomiye katkı sağlayan badem üretiminde hasat başladı.
Manisa’nın Selendi ilçesinde tütüne alternatif ürünler arasına girip 2009 yılından itibaren dikimine başlanan ve son yıllarda hızla yaygınlaşan badem üretiminde çiftçiler hasat çalışmalarına başladı. Pazar sorunu olmayan ve satışı yapılabilen bademler bahçelerden toplanarak kabuklarından ayrılıp güneşte kurutuluyor. 10 bin dekarlık alanda 280 bin ağaçla 600 üreticinin yüzünü güldüren badem üretimi ilçe ekonomisine de ayrıca katkı sağlıyor.
Nonperial, Teksas, Ferragnes ve Ferraduel cinsi üretim yapılan badem satışından bu yıl çiftçiler umutlu olduklarını belirtti. İlçe Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "İlçemizin gelir kaynağı tarım ve hayvancılık. Onun için badem üretimine elverişli topraklarımız var. Biz de devletimizin verdiği desteklerle birlikte oda olarak çiftçimize badem fidesi desteklemesi yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:43
|Yatsı
|21:07
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25