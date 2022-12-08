Selendi’de 40 yıl sonra sinema keyfi

Manisa’nın Selendi ilçesinde 1980’li yıllardan sonra ilk kez sinema keyfi yaşandı. Kaymakamlığın projesi dahilinde Selendi Gençlik Merkezinin Konferans Salonunda gerçekleştirilen sinema gösterimi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Selendi Kaymakamlığı Proje Ofisinin organizasyonuyla Selendi’de ailelerin birlikte vakit geçirmesinin ve aile içi ilişkilere olumlu katkıda bulunulmasının amaçlandığı, “Selendi’de sinema günleri” etkinliklerinde ilçede yaklaşık 40 yıl sonra sinema keyfi yaşandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen sinema gösterimi katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı. 1954 yılında ilçe olan Selendi’de 1980 yılına kadar hizmet eden sinema salonları televizyon kullanımının yaygınlaşmasının ardından kapanınca sinemaya hasret kalan Selendi halkı yeniden sinema izlemenin keyfini yaşadı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sinema gösterimlerinin devam edeceği öğrenildi. Sinema salonu olmamasına rağmen konferans salonunda sinema keyfi yaşayan vatandaşlar projeden memnun olduklarını ve keyifli bir akşam geçirmelerine vesile olan herkese teşekkür etti.

’Sinema günleri’ etkinliklerinin ilk gösteriminde vatandaşlara patlamış mısır ikram edilirken, geceye katılan Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, "Vatandaşlarımız ile birlikte güzel bir sinema izledik. İlçemizde farkındalık oluşturmak adına bir organizasyon düzenledik ve ilgi güzeldi. Tüm hemşehrilerimizi belirli zamanlarda sinema filmi izlemeye davet edeceğiz." dedi.