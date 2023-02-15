Selendi Ziraat Odası’nda Servet Akyıldız güven tazeledi

Manisa’nın Selendi İlçe Ziraat Odası’nın 9. olağan kongresinde mevcut Başkan Servet Akyıldız yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kongre, 57 delegenin tamamının katılımıyla oda binasında gerçekleştirildi. Dört dönemdir başkanlık yapan Servet Akyıldız ile İsa Karataş’ın listelerinin yarıştığı seçimlerin Divan Başkanlığını Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan’ın yaptı. İki oyun geçersiz sayıldığı oylamada mevcut Başkan Servet Akyıldız 29 oy alarak 5.nci dönem için yeniden başkan seçilirken rakibi İsa Karataş 26 oyda kaldı.

Meclis Başkanlığı görevine Naim Ercan getirilirken, Başkan Servet Akyıldız’ın listesi de: Alim Arıcı, Bilal Öz, Mustafa Kahraman, İsa Özçayır, Kadir Dündar, Mehmet Emin Yenilmez’den oluştu.