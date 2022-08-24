Selendi tarihinin en büyük yatırımı yükseliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçe merkezinin evsel nitelikli atıksularını arıtmak için 14 milyon TL yatırımla ilçeye kazandıracağı atıksu arıtma tesisini MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay yerinde inceledi. Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş’ın da yer aldığı inceleme ziyaretinde Genel Müdür Aslay, gelecek nesillere daha iyi bir şehir bırakmak adına ellerinden gelenin en iyisini yapmayı hedeflediklerini belirterek Selendi tarihinin en büyük yatırımının yükseldiğini söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Selendi ilçe merkezinin evsel nitelikli atıksularını arıtmak için 14 milyon TL yatırımla ilçeye kazandıracağı atıksu arıtma tesisini inceledi. Yapılan inceleme ziyaretine Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Selendi Belediyesi Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, Büyükşehir Belediyesi ve Selendi belediyesi meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk ve MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı katıldı.

“Hedefimiz daha temiz ve yaşanabilir bir Manisa”

Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Manisa için Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe kalmayacağını ve Selendi tarihinin en büyük yatırımının yükseldiğini sözlerine ekleyen MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün hedefi doğrultusunda Gediz’i balık tutulan günlerine ulaştırmak adına çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Şuan il genelinde 19 adet atıksu arıtma tesisimiz bulunmaktadır. Selendi ilçemizde olduğu gibi yapımı devam eden atıksu arıtma tesislerimizde mevcut. Hayırlısı ile bu tesislerimizde tamamlanınca 17 ilçemizin tamamına Atıksu arıtma hizmeti götürmüş olacağız. Bu bereketli toprakların kirlenmemesi için çok önemli bir adım attık. Kısa süre içerisinde selendi ilçemizde de atıksu arıtma tesisimizi faaliyete alarak çocuklarımıza, evlatlarımıza bu toprakları, bu çevreyi temiz bir şekilde devredeceğiz. Biz bu doğanın emanetçisiyiz. Bu emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Allah kazasız, belasız bitirmeyi nasip etsin” dedi.

“İlçemize çok önemli bir tesisin kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz”

Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ise, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz. İlçemize çok önemli bir tesisin kazandırılmasının mutluluğunu yaşamaktayız. Atıl bir şekilde derelere ve çevreye bırakılan atıksular insan sağlığını tehdit eden unsurlardır. Bugün sizlerin de gördüğü gibi bu tesisin asıl önemli noktası burasıdır. Bundan sonraki süreçte gelecek kuşaklara sağlıklı dünya, sağlıklı çevre ve sağlıklı bir doğa bırakmak adına bu tür tesislerin sayılarının artması gerekmektedir. Yapımı devam eden tesisin bir diğer önemi ise Gediz havzasının temizliğidir. Bizler Gediz havzasında yüzüp balık tutan bireylerdik. İnşallah ileriki süreçte de bu tür tesisler sayesinde Gediz havzamız özlenen günlerine kavuşacaktır. İnşallah çalışmalarımız kısa sürede yüzde yüz oranında tamamlanarak kullanıma açılır. Ben buradan bir kez daha belirtmek istiyorum başta Cengiz Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.