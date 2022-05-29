Selendi Pınarlar Mahallesi’nde yağmur duası yapıldı

Manisa’nın Selendi ilçesinde vatandaşlar yaşanan kuraklık sebebiyle yağmur duası yaptı.

Selendi ilçesinin Pınarlar Mahalle Muhtarı Adem Akçakaya tarafından organize edilen programda, ekili arazilerindeki ürünleri için yağış beklentisi içerisinde olan üreticiler yağmur duasına çıktı. Yoğun katılımıyla yapılan yağmur duasında vatandaşlar ellerini yağmur için semaya açtı. Pınarlar Mahalle Muhtarı Adem Akçakaya, çiftçilerin mahsullerini ekmek için yağmurun yağmasını beklediklerini belirterek, “Bizim köyümüzdeki ve diğer köylerdeki üreticilerimiz yağmur yağmasını bekliyor. Bizler de köylü olarak yağmur duasına çıkmaya karar verdik. Allah kabul etsin dedi” dedi.

Pınarlar Cami İmam Hatibi Ali İhsan Kuş tarafından yapılan yağmur duasından sonra katılanlara Selendi’nin yöresel yemekleri keşkek, nohut, ayran ve tatlı ikramı yapıldı.