Selendi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Yağız görevine başladı

Selendi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne atanan Ali Fatih Yağız göreve başladı.

Selendi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yerine getirdikten sonra geçtiğimiz aylarda emekliye ayrılan Muzaffer Çırak’tan sonra İlçe Nüfus Müdürü Abdurrahman Yelboğa tarafından vekaleten yürütülen Selendi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne atanan Ali Fatih Yağız görevine başladı. Yağız, Selendi’de görev yapmaktan onur duyacağını belirterek, "Devletimizin verdiği görevi en iyi şekilde yerine getireceğim." dedi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 1981 yılında doğan Ali Fatih Yağız, ilk, orta ve lise eğitimini Salihli’de tamamladı. Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 2000 yılında memuriyet hayatına Sakarya’nın Akyazı Belediyesinde başladıktan sonra 2004 yılında Alaşehir Belediyesine atandı. 2010 yılında Salihli Kaymakamlığına geçtikten sonra 2021 yılında görevde yükselme sınavında başarılı olup Afyon Emirdağ Kaymakamlığına Yazı İşleri Müdürü olarak atanan Yağız daha sonra Sarıgöl ilçesinde ardından da Selendi Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü olarak atanarak görevine başladı.