Selendi Kaymakamı okulları ziyaret etti
MANİSA'NIN SELENDİ İLÇESİNDE 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI NEDENİYLE YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILAN ÖĞRENCİLERİ ZİYARET EDEN SELENDİ KAYMAKAMI ALİ YILDIRIM ÖĞRENCİLERİN SEVİNÇLERİNE ORTAK OLDU.
Manisa’nın Selendi ilçesinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle yüz yüze eğitime katılan öğrencileri ziyaret eden Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu.
Eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım okula başlayan öğrenciler ziyaret edip, okullarda denetim yaptı. 16 Mart 2020’den bu yana kapalı olan okullarda eğitimin aşamalı ve seyreltilmiş olarak başlaması üzerine Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım Selendi Atatürk İlkokulu ve Şehirlioğlu İlkokulunda öğrencileri ziyaret ederek, eğitim-öğretime başlayan okullarda korona virüs kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi. Kaymakam Ali Yıldırım, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına göre açılan okullarda öğretmenlere ve öğrencilere sağlıklı, başarılı bir yıl dileğinde bulunarak yeni öğrencilerin okul sevincine ortak oldu.
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