Selendi İlçe Halk Eğitim Merkezinin yeni müdürü Ali Filiz oldu

Selendi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne atanan Ali Filiz yeni görevine başladı.

Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhsin Kasap’ın görev süresinin dolması sonucu boşalan göreve Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ali Filiz atandı. Göreve başlayan Müdür Ali Filiz, "Bugüne kadar yapılmış olan güzel çalışmaları daha da geliştirebilmek, bu çalışmalara yenilerini de ekleyerek, ekip ruhuyla çok daha güzel işler yapmak için Halk Eğitim Merkezimiz olarak yeni nesillere iyi bir gelecek hazırlamak için çalışmalar yapacağız. Kurumumuzda bu güne kadar başarılı çalışmalar yapan Muhsin Kasap müdürümüze de teşekkür ediyorum." dedi.

Ali Filiz, 1968 yılında Manisa’nın Selendi ilçesi Eskin Mahallesinde doğdu. İlkokulu Eskin’de bitirdikten sonra orta ve lise eğitimini Manisa İmam Hatip lisesinde tamamlayan Filiz, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesini tamamladıktan sonra Giresun Doğankent’te ilk eğitimcilik hayatına başladı. 1994 yılında Selendi İlçesi Beddeller okuluna atanan Filiz daha sonra 2004 yılında Selendi Yatılı Bölge Ortaokuluna atandı. 2 yıl Pınarlar İlkokulunda müdürlük görevini yapan Filiz, 2009 yılında Şehirlioğlu İlkokuluna müdür olarak atandı. 4 yıl burada çalıştıktan sonra 2013 yılında Cumhuriyet İlkokuluna müdür olarak atanan Filiz 9 yıldır aynı okulda müdürlük yapıyordu. Ali Filiz evli ve iki çocuk babası.