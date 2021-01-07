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’Selendi evde okuyor’ projesi başladı
Selendi Kaymakamlığı himayelerinde, Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizatörlüğünde ‘Selendi evde okuyor’ kitap okuma etkiliği başladı.
MANİSA 07.01.2021, 09:25
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Selendi Kaymakamlığı himayelerinde, Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizatörlüğünde ‘Selendi evde okuyor’ kitap okuma etkiliği başladı.
Selendi evde okuyor adı altında başlatılan projede her akşam saat 20.30 ile 21.00 arasında yarım saat kitap okunması hedefleniyor. Kaymakamlık tarafından başlatılan ’Selendi saatini kitaba kuruyor’, ’Haydi Selendi hep beraber, Selendi evde okuyor’ etkinliğinde öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm Selendililer kitap okumaya davet ediliyor.Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, "Bu etkinlikte çocuklarımızın okuma alışkanlığı edinebilmeleri, okumayı sevmeleri ve ihtiyaç haline getirebilmesi, okumaktan keyif alınması, kişisel başarının yanında toplumun geleceğine yön verilmesi ve zengin medeniyet birikiminin bugünden geleceğe taşıyabilinmesi için okuma kültürü edinmiş olunması gerekiyor. Onun için 7’den 70’e tüm Selendili hemşerilerimizi her gün saat 20.30 ile 21.00 arasında kitap okumaya davet ediyorum." dedi.
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