banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Ballon D'Or adayları açıklandı
Ballon D'Or adayları açıklandı
Türkiye - Norveç: 1-1
Türkiye - Norveç: 1-1
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Kış geliyor: Önce sağanak, sonra soğuk
Merkel, Türkiye'ye geliyor
Merkel, Türkiye'ye geliyor

Selendi Anadolu Lisesinden ’Şiir Şifadır’ dinletisi

Manisa Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "Şiir Şifadır" dinletisi, izleyenler tarafından beğeni topladı.

MANİSA 09.10.2021, 11:01
Selendi Anadolu Lisesinden ’Şiir Şifadır’ dinletisi

Manisa Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "Şiir Şifadır" dinletisi, izleyenler tarafından beğeni topladı.

Manisa Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ünlü şairleri eserlerinin seslendirildiği "Şiir Şifadır" dinletisi düzenlendi. Edebiyat Öğretmeni Samet Çelik’in sunumu ile Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen dinleti izleyenler tarafından beğeni topladı.

Şiir dinletisinin ardından, müzik öğretmeni Soner Şimşek ve coğrafya öğretmeni Sevda Bayrak tarafından okunan türkülerle program tamamlandı.

Şiir dinletisine İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, eşi Manolya Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Annak, Anadolu Lisesi Okul Müdürü Murat Daban, İlçede bulunan Okul Müdürleri, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program sonunda Kaymakam Ali Yıldırım, öğrencileri ve öğretmenleri tek tek tebrik ederek etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1