Selendi Anadolu Lisesinden ’Şiir Şifadır’ dinletisi

Manisa Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "Şiir Şifadır" dinletisi, izleyenler tarafından beğeni topladı.

Manisa Selendi Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ünlü şairleri eserlerinin seslendirildiği "Şiir Şifadır" dinletisi düzenlendi. Edebiyat Öğretmeni Samet Çelik’in sunumu ile Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen dinleti izleyenler tarafından beğeni topladı.

Şiir dinletisinin ardından, müzik öğretmeni Soner Şimşek ve coğrafya öğretmeni Sevda Bayrak tarafından okunan türkülerle program tamamlandı.

Şiir dinletisine İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, eşi Manolya Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Annak, Anadolu Lisesi Okul Müdürü Murat Daban, İlçede bulunan Okul Müdürleri, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program sonunda Kaymakam Ali Yıldırım, öğrencileri ve öğretmenleri tek tek tebrik ederek etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.