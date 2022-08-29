Selendi 2. Ovacık Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Manisa’nın Selendi ilçesinde düzenlenen 2. Ovacık Yörük Şenliği cirit oyunları ve halk oyunları gösterileriyle renkli görüntülere sahne oldu.

Manisa’nın Selendi ilçesinde Çampınar ve Çamyayla Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 2. Ovacık Yörük Şenliği düzenlendi. Şenlikte; Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Televizyon Programcısı Sümer Ezgü ile beraber Erdil Kökçe, Fevzi Önder, Ümmü Erdil konserleri izleyenleri coşturdu. Öte yandan şenlikte cirit oyunları ve halk oyunları gösterileri de renkli görüntülere sahne oldu.

Şenliğe Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İYİ Parti GİK üyesi ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Çampınar ve Çamyayla Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ümit Öz, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.