Selendi 112 İstasyonuna yeni ambulans

Manisa İl Sağlık Müdürlüğünce gönderilen tam donanımlı bir ambulans Selendi 112 İstasyonunun filosuna katıldı.

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, "Ambulans talebimizi olumlu karşılayıp ilçemize tahsis eden İl Sağlık Müdürlüğümüze ve milletvekillerimize vatandaşlarımız adına çok teşekkür ederim. 112 ambulansımız ilçemize hayırlı olsun. Yeni ambulansımız halkımızın hizmetine sunulmak üzere Selendi 112 Acil sağlık hizmetleri istasyonuna verilmiştir. Ambulans talebimizi olumlu karşılayıp ilçemize tahsis eden İl Sağlık Müdürlüğümüze ve milletvekillerimize vatandaşlarımız adına çok teşekkür ederim." dedi.

Ambulansın tesliminde hazır bulunan Selendi Toplum Sağlığı Merkezi Başkan vekili Dr. Güldane Kaçar ise emeği geçenlere teşekkür etti ve hayırlı olmasını diledi.