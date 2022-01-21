Selen Kafadar Aşıcı Turgutlu Belediyespor’da

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Selen Kafadar Aşıcı ile sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.

Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı profesyonel liglerde forma giyen tecrübeli isim Selen Kafadar Aşıcı’yı kadrosuna dahil etti. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz’ın makamında gerçekleşen imza töreninde Selen Kafadar Aşıcı kendisini Turgutlu Belediyespor’lu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Tecrübeli oyuncu CEV Challenge Kupası’nı kazandı

Voleybol kariyerine Bursa DSİ’de başlayan ve smaçör pozisyonunda oynayan Selen Kafadar Aşıcı, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile 2015 yılında CEV Challenge Kupası’nı kazandı. Tecrübeli isim aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediyespor, Salihli Belediyespor, Samsun BŞB Anakent Spor Kulübü, Nilüfer Belediyespor ve Sarıyer Belediyespor takımlarında da forma giydi. Selen Kafadar Aşıcı’nın ayrıca pek çok playoff ve Süper Lig tecrübesi de bulunuyor.

Selen Kafadar Aşıcı’nın oldukça başarılı bir kariyeri olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Kariyerinde önemli tecrübeli bulunan, CEV Challenge Kupası kazanarak genç yaşında çok değerli bir başarı elde eden Selen Kafadar Aşıcı’yı kadromuza dahil etmekten dolayı mutluyuz. Kadın Voleybol Takımımız 2. Ligde çok başarılı bir performans ortaya koyuyor. Selen kardeşimizin de takımımızın mücadelesi ve başarısına önemli katkılar sunacağına eminim. Transferimiz Kadın Voleybol Takımımıza ve spor camiasına hayırlı olsun” dedi.

Selen Kafadar Aşıcı ise şunları söyledi: “İlk kez mücadele ettiği Kadınlar 2. Liginde başarılı sonuçlar elde eden ve kısa sürede içerisinde kendini ispatlayan Turgutlu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Ailesinin bir ferdi olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Sezon boyunca takım olarak en iyi performansı göstereceğimize inanıyorum. Bana ve takımımıza güvenen Başkanımız Çetin Akın ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz’a teşekkür ederim”