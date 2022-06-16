Şehzadeler’in yöresel ürünleri dünyaya açılıyor

Şehzadeler Belediyesi tarafından el sanatları kurslarında yapılan ürünler başta olmak üzere ilçedeki yöresel ürünlerin satılacağı online alışveriş sitesi kuruldu.

Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye şirketi tarafından kurulan sehzadelerden.com adındaki online alışveriş sitesinin tanıtımını yaptı. Tarihi Kurşunlu Han’da gerçekleştirilen tanıtımda kurulan online alışveriş sitesi hakkında bilgi veren Başkan Çelik, şöyle konuştu: "Şehzadeler Belediyesi olarak tarihi Kurşunlu Han’ı restore etmiş ve sanatsal-kültürel faaliyetlerin merkezi haline dönüştürmüştük. Burada 30’un üzerinde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızın kursları var. Şu ana kadar binlerce vatandaşımız bu kurslardan istifade etti. Burada birbirinden değerli ürünler üretiliyor. İstedik ki burada üretilen ürünler Şehzadeler’den, Manisa’dan tüm dünyaya satılabilsin. Aynı zamanda şehrimizin bütün markaları ve ürünleri bütün Türkiye’ye ulaştırılabilsin. Bununla ilgili olarak Şehzadeler Belediyesi şirketi tarafından sehzadelerden.com isimli bir alışveriş sitesi kuruldu. Bu sitede öncelikli olarak Kurşunlu Han’da üretilmiş olan tüm hediyelik eşyalar, el sanatları ürünlerinin tamamı satılacak. Yine aynı şekilde Şehzadelerimizde yaşayan vatandaşlarımız evlerinde ürettikleri tarhanadan, çeyizlik eşyaya kadar hangi üretimleri varsa o ürünü bu siteye yükleyerek satabilecek"

Kurulan online alışveriş sitesinden kooperatifler, dernekler, anonim ve şahıs şirketleri ile esnaf muafiyet belgesi olan evinde üretim yapan vatandaşların yararlanabileceğini belirten Başkan Çelik, "Üzümümüz, mesir macunumuz, zeytin yağımız bu siteden satılabilecek. Hediyelik eşya alacağımız zaman nereye bakalım diye düşünmeyelim. Hediyelik eşya almak için nereye bakacağını düşünenler sehzadelerden.com’u ziyaret ettiklerinde Manisa’ya dair her türlü ürünü ve markayı bir arada bulabilecek ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilecek. Amacımız ilçemizdeki üretim ve ticareti desteklemek, kültürel ve sanatsal ürünler üreten sanatkarlarımızın ürünlerini daha değerli hale getirerek onları desteklemek. Kooperatiflerimize, derneklerimize, anonim ve şahıs şirketleri yetkililerine ve evinde üretim yapan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gelip online alışveriş sitemizde yerlerini alsınlar ve ürünlerini Türkiye ve dünyaya kolayca ulaştırabilsinler. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.