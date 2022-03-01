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Şehzadeler’in tarihi çarşısı 13 milyon TL’lik yatırımla yenileniyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile birlikte Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Çarşı Mahallesi’nde, yaklaşık 13 milyon TL bedelle, hayata geçirilen Sokak Sağlıklaştırma Projesi 3. Etap 1. Kısım çalışmalarını yerinde inceledi.

MANİSA 01.03.2022, 14:23
Şehzadeler’in tarihi çarşısı 13 milyon TL’lik yatırımla yenileniyor

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile birlikte Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Çarşı Mahallesi’nde, yaklaşık 13 milyon TL bedelle, hayata geçirilen Sokak Sağlıklaştırma Projesi 3. Etap 1. Kısım çalışmalarını yerinde inceledi.

Şehzadeler Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, Çarşı Mahallesi’nde Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nin 3. Etap 1. Kısım çalışmalarını hayata geçiriyor. Toplam 92 parseldeki 190 iş yerini kapsayan çalışma, yaklaşık 13 milyon TL’ye mal olacak. 12 Aralık 2021 tarihinde yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığı çalışma yılsonuna doğru tamamlanacak. Çalışma kapsamında bölgedeki işyerlerinin kapı- pencere gibi doğramaları yenilenecek, sıva boya imalatları, çatı onarım ve yenilemeleri yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında eski Manisa çarşısının özgün dokusu hem bir bütün halini alarak eski çarşı kimliğini koruyacak hem de bölge cazibe merkezi haline gelecek.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu ile birlikte İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanan restorasyon projesine uygun olarak yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

“Çarşımız güzelleşecek, cazibe merkezi olacak”

Proje kapsamında yenileme çalışmaları başlayan işyerlerini bölgedeki esnaflar, beraberindeki heyet ile birlikte inceleyen ve teknik ekiplerden bilgi alan Başkan Çelik projeyle ilgili şu bilgileri verdi: “Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Şehzadeler’in kalbindeki tarihi çarşıda bir sokak sağlıklaştırma çalışması yapıyoruz. Şuan burada 7 ada, 97 parselde 3. Etabın 1. Kısmının çalışmaları başlamış durumda. Şu ana kadar bir adada işyerlerinin çatıları yenilendi daha sonra raspalamaları, sıvaları ve ahşap doğramalarının yenilenmeleri yapılacak. Tarihi Şehzadeler’in kadim çarşısının güzelleştirilmesi bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi noktasında son derece önemli bir çalışma. Bu noktada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e de ilçemize hem bundan önceki yaptığı hem bu hizmeti için teşekkür ediyorum. Esnaflarımızdan bir katkı payı almadan, onlara yük olmadan bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Buradaki esnaf ve sanatkarlarımızın daha nezih mekanlarda gelen müşteri ve turistlere hizmet edebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın katkı ve destekleri ile yapıyoruz. Bakanımız Murat Kurum’a da hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Çalışma programlandığı gibi devam ediyor. Yılsonuna kadar bitmiş olacak. 13 milyon TL’lik bir yatırım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çalışmalar tamamlandığında esnaflarımız ile dükkanlarının önünde oturup bir çay içmeyi Rabbim bize nasip etsin. İlçemize hayırlı olsun.”

“Hayırlı uğurlu olsun”

Çalışmanın daha önce 1. ve 2. Etabının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ise, “Çalışmanın 3. Etabının 1. Kısmını Şehzadeler Belediyesi ile ortak hayata geçiriyoruz. Çalışmalar başladı. Bir adanın tamamının çatı sökümleri tamamlandı. İnşallah bitince Ömer Başkanımızın da dediği gibi esnafımızla oturur çaylarını içeriz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Aynı zamanda bölge esnaflarından olan Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Çınar da memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Bu çarşı önemli bir çarşı. 1962 yılından beri biz bu çarşıdayız. Benim de mekanım var. Burası eskiden çok güzel bir çarşıydı. Adeta bir panayır yeri gibiydi. Umuyorum ki bu tadilatlar ile daha da güzel hale gelecek. Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.”

Bölge esnaflarından Doğan Özmen ise çalışmadan duyduğu memnuniyeti, “1952 yazından beri bu çarşıdayım. Burada çok güzel günler geçirdik. Bu çalışmanın tamamlanmasından sonra daha da güzel günler geçireceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” Şeklinde ifade ederken, çarşıdaki babadan kalma dükkanında muhtarlık görevini yürüten Saruhan Mahallesi Muhtarı İbrahim Tellioğlu ise şunları söyledi: “Bu çalışma ile birlikte yerlerimiz daha da değerlenecek. Çarşımızın biz cazibe merkezi haline gelmesini istiyoruz. Hayırlı olsun.”

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