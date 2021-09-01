Şehzadeler’in sporcuları şampiyonaya damga vurdu

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 28-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen Muaythai Ege Bölge Zafer Kupası’nda 1’incilik kupasını aldı. Şehzadeler Belediye Başkanı ve Muaythai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, şampiyon sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Muaythai Ege Bölge Zafer Kupası, 28-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında İzmir’de düzenlendi. Şampiyonada Manisa, İzmir, Afyon, Aydın gibi illerden 338 sporcu dereceye girebilmek için yarıştı. İki gün süren zorlu maçlar neticesinde Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 1’incilik kupasını aldı. Şehzadeler Belediye Başkanı ve Muaythai Ege Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik, şampiyon sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Başkan Çelik yaptığı açıklamada, “Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüzün sporcuları, Muaythai Ege Bölge Zafer Kupası’nda büyük bir başarıya imza atarak, bizleri gururlandırmış, sevindirmiştir. Sporcu kardeşlerimi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Şampiyon sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen hocalarımıza, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü başkan ve yöneticilerine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.