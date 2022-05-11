Şehzadeler’e yeni çocuk kültür sanat merkezi ve kreşi kazandırılıyor

Şehzadeler Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Doğu Kışla içerisindeki tarihi kışla binasının restorasyon çalışmasını yaparak, tarihi binayı ilçeye yeni bir çocuk kültür sanat merkezi ve kreşi olarak kazandıracaklarını müjdeledi.

Şehzadeler Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Çelik, ilçeye kazandırmayı planladıkları çocuk kültür sanat merkezi ve kreşi projesi hakkında bilgi verdi. Başkan Çelik, “Doğu Kışla içerisinde tescilli olan eski kışla binasını Milli Emlak Müdürlüğü’nden talep etmiştik. Tahsis yazısı geldi. 2 bin metrekare alan içerisindeki kışla binası kışladan ayrılacak ayrı bir giriş yapılarak binanın relöve, restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlanıp, uygulama yapılacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bölgedeki mahallede yaşayan vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bu proje, Erler Caddesi’ndeki gibi çocuklarımızın tarihle iç içe olabilecekleri bir çocuk kültür sanat merkezi ve kreşi olacak” dedi.

Yapılacak çalışma ile bir taşla iki kuş vurmuş olacaklarını kaydeden Başkan Çelik, konuşmasına şöyle devam etti: “Biri, tarihi bir kışla binamızı restore ederek, viraneye dönmüş olan bir eseri aslına uygun bir şekilde restore ederek kazanacağız. Ardından da toplam iki dönümlük alanda geniş binası ve bahçesi ile birlikte burayı çocuklarımıza tahsis etmiş olacağız. Burada hem kurs alacaklar hem de kreş hizmetlerinden faydalanmış olacaklar. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.”