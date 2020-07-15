Şehzadeler’e FİFA standartlarında spor tesisi
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI ÖMER FARUK ÇELİK, AŞAĞIÇOBANİSA MAHALLESİ’NE FİFA STANDARTLARINDA YAPILAN VE 2 MİLYON 200 BİN TL DEĞERİNDE OLAN SPOR TESİSİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU. TEMMUZ AYI SONUNDA TAMAMLANACAK TESİS, AŞAĞIÇOBANİSA VE ÇEVRESİNDEKİ MAHALLELER BAŞTA OLMAK ÜZERE ŞEHZADELER’DEKİ TÜM AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE HİZMET VERECEK.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Aşağıçobanisa Mahallesi’ne FİFA standartlarında yapılan ve 2 milyon 200 bin TL değerinde olan spor tesisinde incelemelerde bulundu. Temmuz ayı sonunda tamamlanacak tesis, Aşağıçobanisa ve çevresindeki mahalleler başta olmak üzere Şehzadeler’deki tüm amatör spor kulüplerine hizmet verecek.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediyenin mülkiyetinde olan Aşağıçobanisa Mahallesindeki atıl durumdaki spor alanına dev bir spor tesisi kazandırdı. Yapımı kısa süre içinde tamamlanacak olan tesisi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Tonguç ile birlikte inceledi. FİFA standartlarında sentetik futbol sahası, 480 seyirci kapasiteli tribün, soyunma odası ve saha aydınlatması olan dev tesis, temmuz sonunda tamamlanarak amatör spor kulüplerine hizmet vermeye başlayacak.
2 milyon 200 bin TL’lik bir yatırım
İncelemelerinin ardından bir açıklama yapan Başkan Çelik, tesisin yapıldığı alanın Şehzadeler Belediyesi’ne ait olduğunu ve uzun yıllar Çobanisaspor Kulübüne hizmet verdiğini ancak son dönemde atıl bir durumda olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “Burasıyla ilgili hemşehrimiz, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde alan bakanlığımızın yatırım programına alınmıştı. Şehzadeler Belediyesi olarak yeri Gençlik ve Spor Bakanlığımıza tahsis ettik. İhalesi yapıldı. 2 milyon 200 bin TL’lik bir yatırımla bu gördüğümüz, Şehzadelerimize yakışır, mükemmel tesis hayata geçirildi. Tüm amatör spor kulüplerimize hizmet verecek şekilde tesisimiz tamamlanmak üzere. Tüm hemşehrilerimiz adına Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’ün çok emekleri oldu. Mesai arkadaşlarıyla birlikte Sayın Müdürümüze de katkıları için teşekkür ediyorum. Çobanisa Mahallemiz ve civar mahallelerimize hayırlı olsun. Tüm Türkiye’de yatırımların durduğu bir dönemde biz Şehzadelerimize böylesi önemli bir eseri kazandırmış olduk. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz.”
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