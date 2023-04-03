Şehzadeler’den önce açılış sonra iftar

Şehzadeler Belediyesi tarafından Çavuşoğlu Mahallesi’nde yaklaşık 3 milyon TL bedelle yapılan çok amaçlı salon, muhtarlık binası ve doktor evi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışın ardından ilçe protokolü, mahalle meydanında kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Şehzadeler Belediyesi tarafından Çavuşoğlu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan çok amaçlı salon, muhtarlık binası ve doktor evi projesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

"Mahallemizin en önemli sorunu çözüme kavuştu"

Yapılan tesis ile Çavuşoğlu Mahallesi’nin önemli bir sorununun çözüme kavuştuğunu ifade eden Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Fahri Sağır, "Böylesine güzel bir projeyi mahallemize kazandırdıkları için Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde böyle bir proje ihtiyacının olduğunu ifade ettikten hemen sonra çalışmalara başlayan değerli Belediye Başkanımız hızlı bir şekilde önce mahallemizin meydanın bulunan bu alanı belediye olarak satın alınmasını sağladı. Sonrasında da hızlı bir şekilde inşaat yapım çalışmalarına başladı ve ortaya böylesine güzel bir eser çıktı. Bu güzel eser ve tüm hizmet için Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Önemli bir eser kazandırdık"

Çavuşoğlu Mahallesi’nin önemli bir ihtiyacının bu tesisle giderildiğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Böyle güzel bir tesisin açılışında burada sizlerle bir arada bulunmaktan çok mutluyum. Çavuşoğlu Mahallesi diğer mahallelerimiz gibi sevdiğimiz, önem verdiğimiz mahallelerimizden biri. Şehzadeler Belediyesi olarak kurulmuş olduğumuz 2014 yılından bugüne kadar Çavuşoğlu Mahallemizin tüm ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için çaba sarf ettik. Mahallemizdeki cami ve okulun tamirat ve tadilatlarını yaptık. Mahallemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı her zaman ziyaret ettik. Bildiğiniz gibi eski, kullanılamayan durumda olan metruk bir imam evi vardı. Belediye olarak o evi yıkarak yerine yenisini yaptık. Mahallemizin ihtiyaç duyulan alanlarında yaptığımız çalışmayla 5 bin metrekare parke taşı kaplaması gerçekleştirdik. Şehzadeler Belediyesi olarak başlattığımız ova yolu düzenleme çalışmalarını Çavuşoğlu Mahallemizde de gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra 5 kilometre ova yolu asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. Mahallemizde böyle bir tesis ihtiyacı vardır, Şehzadeler Belediyesi olarak ilk etapta bu alanı satın aldık. Hızlı bir şekilde projelerimizi hazırladık ve ihalemizi yaptık. Zemin etüt çalışmaları esnasında zeminin 300 bin TL bedelle jet grout tekniği ile sağlamlaştırma çalışması yaptık. 810 metrekarelik arsa üzerine çok amaçlı salon, muhtarlık binası ve doktor evi binalarının yapımı ve iç tefrişat ile birlikte yaklaşık 3 milyon TL’ye mal olan bu güzel eserimizi bugün halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bu güzel tesisimizde hem vatandaşlarımız hem de öğrencilerimiz tüm etkinliklerini yapabilecekler. Rabbim sağlık ve afiyet içerisinde bu eserlerden tüm halkımızın istifade etmesini nasip etsin" diye konuştu.

"Şehzadeler’e aile sıcaklığı ile hizmet ediyoruz"

Açılışı yapılan eserin Çavuşoğlu ve civar mahallelerin önemli bir ihtiyacını gidereceğinin altını çizen Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise şunları söyledi:

"Şehzadeler ilçesinde kurum ve kuruluşlarımız ile bir aile sıcaklığı içerisinde vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bugün böylesine güzel bir tesissin açılışı için sizlerle bir aradayız. Çavuşoğlu Mahallemizde böylesine güzel bir eserin eksikliği hep hissediliyordu. Ancak bu yapılan proje ile hem Çavuşoğlu Mahallemiz hem de civar mahallelerimiz güzel bir esere kavuşmuş olacak. Bu güzel projenin hayata geçmesini sağlayan değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve ekibini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

Protokol konuşmalarının ardından yapımı tamamlanan eserlerin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra Başkan Çelik ve beraberindeki heyet, yapılan tesislerde incelemelerde bulundu. Açılış programının ardından Şehzadeler Belediyesinin mahalle meydanında kurduğu iftar sofrasında protokol üyeleri ve mahalle sakinleri hep birlikte iftar açtı.

Çavuşoğlu Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine; Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti ve MHP ilçe başkanları, daire müdürleri, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, Çavuşoğlu Muhtarı Fahri Sağır ve çok sayıda vatandaş katıldı.