Şehzadeler’den esnafa 1919 Türk bayrağı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında çarşı esnafına 1919 Türk bayrağı dağıttı. Başkan Çelik, “Şanlı bayrağımız dosta güven düşmana korku salsın. Hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” dedi.

Şehzadeler Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, çarşıdaki esnaf ve vatandaşların bayramını kutlayarak Türk bayrağı hediye etti. Başkan Çelik tam kapanma sürecinin ardından yeniden kepenk açan esnaflarla sohbet ederek, onlara hayırlı işler diledi. Esnafın ve vatandaşın büyük ilgi gösterdiği Başkan Çelik, esnaflara 1919 adet Türk bayrağı dağıttı. Başkan Çelik, “19 Mayıs 1919’un 102. yılında Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında Şehzadeler Belediyesi olarak bir takım etkinlikler yapıyoruz. Sesli araçlarımız ile yaptığımız etkinliklerin yanında 1919 adet Türk bayrağını esnaflarımıza hediye ediyoruz. Yine bunun haricinde vatandaşlarımıza da bayrak hediyemiz devam ediyor. Hedefimiz bayram coşkusuna coşku katmak. Milli ve dini günler ortak paydamızdır. Bayrağımız hepimizin ortak paydasıdır. Ne kadar farklı görüşlerimiz olsa da bizi biz yapan ortak değerlerimizin önemini vurgulamak, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak, dosta güven düşmana korku salmak için bayrak hediye ediyoruz. Bu vesile ile tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın, özellikle de sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. İyi bayramlar Şehzadeler.” şeklinde konuştu.

Başkan Çelik’e büyük ilgi gösteren esnaflar da duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle başkanımıza ziyareti nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Gerek dini gerekse de milli bayramlarda bizi hiç yalnız bırakmıyor sürekli ziyaret ediyor. Kendisinden çok memnununuz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çelik belediye girişinde de iş ve işlemleri için belediyeye gelen vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtarak bayramlarını kutladı.