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Şehzadeler’de üreticilere meyve fidanı dağıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesinde İhracata Yönelik Erkenci Kayısı Üretimini Geliştirme Amaçlı 9 bin 360 kayısı fidanı üreticilere dağıtıldı.

MANİSA 18.12.2021, 09:26
Şehzadeler’de üreticilere meyve fidanı dağıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesinde İhracata Yönelik Erkenci Kayısı Üretimini Geliştirme Amaçlı 9 bin 360 kayısı fidanı üreticilere dağıtıldı.

2021 yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında bin üreticiye 100 bin adet ayva, badem, ceviz, zeytin, cennet hurması, kayısı, incir ve menengiç dağıtımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Şehzadeler ilçesindeki meyve üreticilerine de fidanları teslim edildi. Sancaklıbozköy Mahallesi Kiraz Alım Merkezinde düzenlenen meyve fidanı dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü’nün yanı sıra Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, şube müdürleri ve meyve üreticileri katıldı. Fidan dağıtım töreni Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Kiraza alternatif ürünler oluşturuluyor

Programda ilk konuşmayı İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk yaptı. Öztürk, “Kuzey Yarım kürenin ilk kirazını çıkartan yörede meyvecilikle ilgili bu projeyi yapmaktan gurur duyuyoruz. Burada ihracata yönelik en kaliteli ürünler üretilerek, ülkemize katma değer sağlanıyor. Biz bu sene Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi bütçelerinden faydalanarak farklı projeler gerçekleştirdik. Desteklerinden dolayı Bakanlığımıza, Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Kiraza alternatif ürün olarak kayısı ve incir dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

"Fidanlarımız toprakla buluşuyor"

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü de törende konuşma yaptı. Geçtiğimiz hafta Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Demirci’de bir program düzenlediklerini hatırlatan Güzgülü, “5 yıl önce, Demirci’den hünnap projesi ile ilgili destek talebi geldi. Biz de Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın çalışmasıyla projenin faydalı olacağını öngörüp, Büyükşehir Belediye Meclisimizden kararı geçirdik. Daha sonra Demirci’nin Söğütçük bölgesinde hünnap dağıtımlarını gerçekleştirdik. O bölgede hünnap projesi gelişti. Aradan geçen iki yıl içinde fidanlar büyüyüp ürün vermeye başlayınca bölgedeki muhtarlar ürünleri ile birlikte bize bir ziyaret gerçekleştirdiler. Bu ziyarette o kadar mutluydular ki, mutluluklarını görmeliydiniz. Tüccarlar tırlarla bölgeye gidip ürünleri alıyorlar ve İstanbul halinde satışını gerçekleştiriyorlar. Geçen haftaki ziyaretimizde de Demircili arkadaşlar, projenin köye geri dönüşü başlattığını, ekonomik gelirin arttığını belirterek teşekkür ettiler. İnşallah burada da dağıttığımız fidanlar, toprakla buluşup ürün vermeye başladıktan sonra, mahallemize ilimize ve ülkemize değer katacaktır. Sizlere katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum, fidan dağıtım töreninin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Kurumlara teşekkür ettiler

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü’nün konuşmasının ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik bir konuşma yaptı. Çelik, Sancaklıbözköy’de düzenlenen törenin hayırlı olmasını dilerken, üreticilere destekte bulunan kurumlara teşekkür etti.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da yaptığı konuşmada, “Kurumların işbirliği içerisinde hazırladığı bu program için çok teşekkür ediyorum. Bölgedeki ürün çeşitliliğini arttırmak çok önemli. İnşallah bu fidanlar, ilimize ülkemize katma değer sağlayacaktır. Bugüne kadar yapılan destekler için Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Manisa Büyükşehir Belediyemize, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımı ile üreticilere Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğinde 9 bin 360 adet kayısı fidanının dağıtımı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi 5 bin 360 fidanı yüzde 75 hibeli olarak üreticilere dağıtırken, 4 bin fidanın temini de YİKOB tarafından gerçekleştirildi.

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