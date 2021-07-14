Şehzadeler’de TOKİ inşaatı başladı

Şehzadeler Belediyesi’nin uzun uğraşları neticesinde, TOKİ’nin Sancaklıbozköy Mahallesi’nde 85 milyon 873 bin TL maliyetle yapacağı 400 sosyal konutun inşaatı başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara inşaatı ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ yetkilileri ile yapılan uzun görüşmelerin ardından TOKİ’nin Sancaklıbozköy Mahallesi’ne 85 milyon 873 bin TL maliyetle yapım kararı aldığı 400 sosyal konutun inşaatı başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara şantiyeyi ziyaret ederek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

“Hemşehrilerimize bu imkanı sağladığımız için çok mutluyuz”

Temaslarının ardından bir açıklama yapan Başkan Çelik, ev sahibi olamayan hemşehrilerini ev sahibi yapmak için uzun emekler verdiklerini dile getirerek şöyle konuştu: “Burası hazineye ait bir alandı ama imarı yoktu. Yıllar süren bir emek harcadık, imar planlarını yaptık. Bakanlık ve TOKİ yetkileri ile sayısız görüşme gerçekleştirdik. Son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile de görüştük. Sayın Bakanımızın talimatları ile projemiz onaylandı, ihalesi yapıldı ve hak sahipleri belirlendi. Yer teslimi yapıldı ve yüklenici firma da inşaatların yapımına başladı. Yoğun bir emeğin neticesinde bu çalışmaları görmek yorgunluğumuzu gideriyor, bizi mutlu ediyor. İlçemizde normal şartlarda konut sahibi olamayacak hemşehrilerimize bu imkanı sağladığımız için çok mutluyuz. İlçemize hak sahiplerine hayırlı olsun. Burada çalışacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Allah kazadan, beladan muhafaza etsin. Yar ve yardımcıları olsun. İnşaat tamamlandığında hak sahiplerine konutların teslimini hep birlikte yapmayı nasip etsin.”

“Şehrimize ayrı bir güzellik katacak”

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise, “Memleketimizin değişik bölgelerinde insanlarımızı konut sahibi yapmak için destanlar yazan TOKİ’nin, Şehzadeler’imizde de hemşehrilerimizi konut sahibi yapacak olması, bizleri son derece memnun ediyor. Konutlar tamamlandığında şehrimize, Sancaklıbozköy’e ayrı bir güzellik katacak. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bu konutların yapımında üstün gayretleri olan Şehzadeler Belediye Başkanımıza, bakanlık ve TOKİ yetkililerine teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.