Şehzadeler’de taşıyıcı kolonu kesilen bina mühürlendi

Yapılan bir ihbarı değerlendiren Şehzadeler Belediyesi ekipleri, taşıyıcı kolonu kesilerek zemin kattaki iş yerinin daireye dönüştürüldüğünü belirlediği binayı tahliye etti. Bina tedbir amacıyla mühürlenirken, yapılacak hasar ve bina dayanaklılık tespitinden sonra binanın akıbeti belli olacak. Beş katlı binada oturan vatandaşlar bu süre zarfında Şehzadeler Belediyesi’nce çeşitli misafirhanelerde konuk edilecek.

Şehzadeler Belediyesi ekipleri, tadilat sırasında kolon kesildiği yönündeki bir ihbarı değerlendirerek, Dinçer Mahallesi 2610 Sokak’ta bulunan bir binada incelemede bulundu. Yapılan inceleme sonrasında binanın taşıyıcı kolonlarından birinin kesilerek duvar örüldüğü ve zemin kattaki işyerinin daireye dönüştürüldüğü belirlendi. Bina, ekiplerce tedbir amacıyla boşaltılarak, mühürlendi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Belediyemize Dinçer Mahallesi 2610 Sokak No 3’te bulunan taşınmazda zemin kat kolonunun kesildiğine dair gelen ihbar üzerine ekiplerimiz yerinde inceleme yapmıştır. Yapılan incelemede bir kolonun yerinde olmadığı ve zemin kat işyerinin daireye dönüştürüldüğü görülmüştür. Binadaki hasarın belirlenmesi ve binanın dayanıklılığının tespit edilmesi için tedbir amacıyla tahliyesine karar verilip, yapı mühürlenmiştir. 3 dükkan ve 8 dairenin bulunduğu zemin artı 4 katlı binada oturan 21 vatandaşımız can güvenlikleri açısından tahliye edilmiştir. Binanın hasar ve dayanıklılığının tespiti yapılması gerekiyor. Bu süre zarfında vatandaşlarımızı Şehzadeler Belediyesi olarak şehrimizdeki misafirhanelerimizde konuk edeceğiz. Yapılacak olan dayanıklılık tespiti sonrasında binanın nihai durumu netlik kazanacak. Ülkemizin deprem kuşağında yer aldığı gerçeği ne yazık ki Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremlerde kendisini bir kez daha acı bir şekilde göstermiştir. Şehrimizde de aktif fayların olduğu biliniyorken bu tür proje dışına çıkılmış yapılara Şehzadeler Belediyesi olarak müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz" şeklinde konuştu.