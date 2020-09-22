Şehzadeler’de pedallar sağlık için çevrildi
ŞEHZADELER BELEDİYESİ, BU YIL 'HERKES İÇİN SIFIR EMİSYONLU HAREKETLİLİK' TEMASIYLA KUTLANAN AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI’NDA, ‘PEDALLAR SAĞLIK İÇİN DÖNSÜN’ ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ. ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELEN BİSİKLET TUTKUNLARI, SAĞLIK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİ.
Şehzadeler Belediyesi, bu yıl ’Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik’ temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda, ‘Pedallar Sağlık İçin Dönsün’ etkinliği düzenledi. Etkinlikte bir araya gelen bisiklet tutkunları, sağlık için pedal çevirdi.
16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde, Türkiye Belediyeler Birliği öncülüğünde ‘Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik’ temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şehzadeler Belediyesi de bu etkinliklere ‘Haydi Şehzadeler Pedallar Sağlık İçin Dönsün!’ projesi ile katıldı. Etkinlikte bir araya gelen Manisalı bisiklet tutkunları, Cumhuriyet Meydanı’ndan Şehzadelerpark’a kadar pedal çevirerek projeye destek verdi. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan etkinlikte Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler de hazır bulundu. Songüler, Şehzadeler Belediyesi’nin etkinliğine katılan bisiklet tutkunlarına teşekkür etti. Cumhuriyet Meydanı’nda pedal çevirmeye başlayan bisiklet tutkunları konvoy halinde seyir etti ve Şehzadelerpark’a vararak, etkinliği sonlandırdı.
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