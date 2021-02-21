banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
Jet Fadıl adliyede saldırıya uğradı...
Jet Fadıl adliyede saldırıya uğradı...
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Market ve bakkallar saat kaça kadar açık?
Market ve bakkallar saat kaça kadar açık?
Fevzi Kahraman, Turgut Özal'ın Balkan stratejisini yazdı
Fevzi Kahraman, Turgut Özal'ın Balkan stratejisini yazdı
banner448

Şehzadeler’de MASKİ farkı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesinde altyapıdan üstyapıya, atıksu arıtma tesislerinden dere ıslahlarına, içme suyu sondajlarından depo bakım onarımlarına kadar 135 milyon TL yatırım yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Büyük öneme haiz birçok yatırım yaptığımız ilçemizde hizmetlerimize durmaksızın devam edeceğiz. Çünkü biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz” dedi.

MANİSA 21.02.2021, 15:46
1
Şehzadeler’de MASKİ farkı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesinde altyapıdan üstyapıya, atıksu arıtma tesislerinden dere ıslahlarına, içme suyu sondajlarından depo bakım onarımlarına kadar 135 milyon TL yatırım yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Büyük öneme haiz birçok yatırım yaptığımız ilçemizde hizmetlerimize durmaksızın devam edeceğiz. Çünkü biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz” dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede olduğu gibi Şehzadeler ilçesinde de önemli yatırımlara hayat verdi. MASKİ’nin yatırımları ile ilçe merkezi ve kırsal mahallelerin değerine değer katıldı. İlçeye atıksu arıtma tesisi, modern altyapı ve üstyapı, içme suyu depolarının tadilatı ile yeni sondaj kuyularının açılması, dere ıslahları ve temizlik çalışmalarına kadar birçok hizmet kazandırıldı.

Merkez atıksu arıtma tesisi

Yunusemre ilçesi sınırları içerisinde 80 milyon TL yatırım bedeli ile inşa edilen Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ile Şehzadeler ilçesinin de evsel nitelikli atıksularının arıtımı yapılıyor. Daha temiz bir çevre için yapılan tesise, 5,5 milyon TL yatırım bedeli ile güneş enerji santrali kurularak bir çevre dostu hizmet daha hayata geçirildi. Karaoğlanlı Mahallesinde atıl durumda bulunan atıksu arıtma tesisi yapılan yatırımla faaliyete alındı. Başarılı bir şekilde işletilen tesisten 2017, 2018 ve 2019 yıllarında enerji teşvikinden de yararlanıldı.

Alt ve üstyapı yatırımları yapıldı

101 Mahalle Projesi kapsamında Yeniharmandalı, Çamköy, Kırançiftlik, Sarıalan ve Tepecik Mahallelerininde 40 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması yapıldı. 154 Mahalle Projesi kapsamında ise Yeniköy, Selimşahlar ve Karaağaçlı mahallelerine 37 kilometre kanalizasyon hattı döşendi. Selimşahlar ve Karağaçlı mahallelerine 227 bin metrekare kilit parke taş imalatı yapıldı. MASKİ bünyesinde ise ilçede 47 kilometre hat döşeme işine hayat verildi.

4 mahalleye daha alt ve üstyapı müjdesi

Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıkayadibi, Sancaklıiğdecik ve Yeniköy Mahallelerinde yapılacak olan alt ve üstyapı çalışmaları için ihaleye çıkıldı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından 4 mahalle de MASKİ’yle dönüşümü yaşayacak.

37 adet içme suyu deposu yenilendi

MASKİ, vatandaşlara daha sağlıklı sistemler üzerinden içme suyu ulaştırmak için 37 adet içme suyu deposu ile 2 adet terfi binasını yeniledi. Depolarda tam otomatik klor cihazı ve şamandıra sistemi oluşturuldu. Ayrıca, merkez ve kırsal mahalleler olmak üzere 14 sondaj kuyusu açıldı.

İçme suyu arıtma tesisi yatırımları da yapıldı

Karaağaçlı, Şelimşahlar ve Hacıhaliller Mahallelerine içme suyu arıtma tesisi inşa edildi. Yeniharmandalı Mahallesinde ise mevcut arıtma tesisinin bakım onarımı yapıldı. Bu yatırımlarla vatandaşların daha sağlıklı içme suyu tüketmeleri sağlandı.

Dere yatakları MASKİ’yle güvenli hale geldi

İlçe merkezinde; Nurlupınar, 2. Anafartalar (Tabak Deresi), Kuşlubahçe, Belenyenice, Sancaklıiğdecik, Tilki Süleymaniye, Ahmet Bedevi, Adnan Menderes Mahallesi (Kırtık Deresi) ve Aşağıçobanisa Mahallelerinde dere ıslah, menfez ve korkuluk imalatları gerçekleştirildi. Ayrıca hem DSİ sulama kanalı hem de dere yataklarında 133 kilometre dere temizliği yapılarak 15 bin ton çöp uzaklaştırıldı.

Şehzadeler’e yeni su kaynakları kazandırılacak

MASKİ Genel Müdürlüğü ayrıca, ilçe merkezine 30 bin tonluk yeni içme suyu deposu inşa edecek. Akpınar’daki içme suyu tesisinden, depoların olacağı noktalara 6 bin 400 metre çelik içme suyu ana isale hattı döşenecek. Aynı zamanda, Akpınar ve Ilıca Havzalarındaki su rezervini belirlemek için jeolojik etütlere başlandı. Bu çalışmaların ve araştırmaların sonucuna göre Spil Dağı’nın üzerinde sondaj çakılacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4.Bölge Müdürlüğü ile de bu konu ile ilgili görüşmeler devam ediyor.

“Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler ilçesinde Manisa Belediyesi döneminde de birçok yatırım yaptıklarını söyleyerek açıklamalarda bulundu. Başkan Ergün, “Büyükşehir olduktan sonra il merkezimizdeki yatırımlarımızı daha da artırdık. Sadece MASKİ olarak ilçemize 135 milyon TL yatırım yaptık. Kırsal mahallelerimizde altyapı sorunlarına son verdik, vermeye de devam ediyoruz. Altyapısını yenilediğimiz yerlerin üstyapısını da modern bir yapıya kavuşturuyoruz. Evsel nitelikli atıksu arıtımı için dev bir yatırım yaptık. Dere yataklarını düzenli olarak temizleyerek can ve mal kaybı yaşanmasının önüne geçtik. İçme suyu arıtma tesisleri inşa ettik, içme suyu sondajları açtık, içme suyu depolarını yeniledik. Büyük öneme haiz birçok yatırım yaptığımız ilçemizde hizmetlerimize durmaksızın devam edeceğiz. Çünkü biz gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Sivasspor 24 31
11. Konyaspor 24 30
12. Malatyaspor 25 30
13. Göztepe 24 29
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 24 26
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Gençlerbirliği 24 20
21. Ankaragücü 23 19
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. İstanbulspor 22 40
4. Adana Demirspor 22 38
5. Altay 22 38
6. Altınordu 22 38
7. Ankara Keçiörengücü 22 37
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 22 30
11. Ümraniye 22 30
12. Adanaspor 22 26
13. Menemen Belediyespor 22 23
14. Boluspor 22 22
15. Balıkesirspor 21 20
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 24 36
10. Arsenal 24 34
11. Wolverhampton 25 33
12. Leeds United 24 32
13. Southampton 24 30
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 25 28
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 23 47
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Real Betis 24 36
7. Villarreal 23 36
8. Levante 24 31
9. Granada 23 30
10. Celta de Vigo 24 29
11. Athletic Bilbao 22 28
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 23 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 23 16