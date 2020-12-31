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Şehzadeler’de imzalar Ali Rıza Çevik için atıldı

Manisa eğitimine 70 yıldır hizmet eden Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu’nun eski binası yıkılarak, yerine modern bir okul yapılacak. Eski binanın yıkılması için üçlü protokol imzalanırken, yıkım işini eğitime her zaman destek veren Şehzadeler Belediyesi üstlendi.

MANİSA 31.12.2020, 13:00
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Şehzadeler’de imzalar Ali Rıza Çevik için atıldı

Manisa eğitimine 70 yıldır hizmet eden Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu’nun eski binası yıkılarak, yerine modern bir okul yapılacak. Eski binanın yıkılması için üçlü protokol imzalanırken, yıkım işini eğitime her zaman destek veren Şehzadeler Belediyesi üstlendi.

Şehzadeler Kaymakamlığı, Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa eğitimine 70 yıldır hizmet veren Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu’nun eski binasının yıkılması için üçlü bir protokol imzaladı. Eski bina yıkılarak yerine modern bir okul binası yapılacak. Şehzadeler Kaymakamlığı’nda imza altına alınan protokol kapsamında eski okul binasının yıkım işini eğitime her zaman destek veren Şehzadeler Belediyesi üstlendi. Şehzadeler Kaymakamlığı’nda düzenlenen protokol töreninde konuşan Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, “Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu’nun yenilenmesi için uzun bir süredir devam eden süreçte Sayın Valimizin ve Sayın Belediye Başkanımızın desteği ile bugüne geldik. Çok teşekkür ediyorum. 1946’da açılan okul binası artık işlevini yitirmiş durumda. Yıkılacak ve yeni bir okul yapılacak.” dedi.

“Eğitim camiamızın her zaman yanında olduk”

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise Şehzadeler Belediyesi’nin kurulduğu günden beri eğitim öğretim faaliyetlerine her zaman destek olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: “Okullarımızın, eğitim camiamızın her zaman yanında olduk. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Müdürlüğümüzden Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu’nun eski binasının yıkımıyla ilgili bir talep geldi. Sadece Ali Rıza Çevik değil, Veziroğlu, Belenyenice, Sancaklıkayadibi ve Tekelilerdeki yıkılması gerek okul binaları da yıkılacak. Bunlardan Tekelilerdeki okul binasını yıktık. Diğer okul binalarının da boşaltılmasını bekliyoruz. Şimdi de Sayın Valimizin nezaretinde Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu’nun eski binasının yılması için protokol imzalıyoruz. Belediyemizin kontrolünde bu eski yapılar yıkılarak, yenileri yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun.”

“Şehzadeler Belediyesi imdadımıza yetişti”

Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu’nun 70 yıldır Manisa eğitimine hizmet verdiğini kaydeden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara da “Okulumuz artık işlevsiz hale gelmiştir. Yeni okul için uzun zamandır çalışmalar, projeler devam ediyordu. Ancak projede eski okul binasının yıkımı hususu yoktu. Onu da sağolsun, her zaman olduğu gibi, Şehzadeler Belediyesi üstlenerek imdadımıza yetişti. Değerli Başkanımız ve ekibi bu işi üstlendiler. Okulumuz yıkıldıktan sonra insanlarımıza hizmet edecek modern bir eğitim yuvası yapılacak. Katkıları için Başkanımıza ve ekibine, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından protokol imza altına alındı.
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