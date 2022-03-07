Şehzadeler’de ’Döngüsel Çocuk’ projesi başladı

Manisa Şehzadeler Belediyesinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi işbirliğiyle hayata geçirdiği ’Döngüsel Çocuk’ projesinin ilk eğitimi gerçekleştirildi. Tarihi Bedesten Salonundaki eğitimde çocuklara geri dönüşümün önemi ve döngüsel ekonomi modelleri eğlenceli bir şekilde anlatıldı.

Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin işbirliğiyle hayata geçirilen ’Döngüsel Çocuk’ Projesi başladı. Şehzadeler ilçesinde ilkokul 2. ve 3. sınıfa giden yaklaşık 5 bin öğrencinin geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiği projenin ilk eğitimi Gazi İlkokulu öğrencilerine tarihi Bedesten Salonunda verildi. Eğitimin açılışına Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Yenal Kesbiç, Bilim Uzmanı Özlem Ozan Kesbiç, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Döngüsel ekonomi modelleri anlatılacak

Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Sanayi devrimine bağlı olarak her geçen gün daha da gelişen teknoloji ve kentsel nüfus artışı, çarpık kentleşme ve hazır tüketimdeki talebi beraberinde getirerek kentsel atıkların önemli miktarda artmasına neden olmakta. Bu süreç doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği olmak üzere birçok olumsuz çevresel etkilere yol açmakta. Bu gün iklim değişikliklerini daha fazla hissetmeye başladık. Şehzadeler Belediyesi olarak Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi gönülleri ile birlikte bugün hayata geçirdiğimiz Döngüsel çocuk projesi ile gelecek nesillere döngüsel ekonomi modellerini benimsetmeyi ve bu modelin getirdiği bilince sahip olmayı öğretmeyi hedefliyoruz. Bu projenin amacı çocuklarda iklim krizi farkındalığını sağlayarak iklim krizini engellemeye yönelik proaktif davranış geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Çocuklarda gereksiz kullanımın neden olduğu kaynak israfının önlenmesi, doğaya zarar veren atıkların azaltılması ve yeniden kullanılması için duyarlılıklarının artırılması hedeflenmiştir. Üretime hiçbir katkı sağlamadan sürekli yeni satın alımın değil, var olanın doğru kullanımı, paylaşımın erdemi ve tüketim alışkanlıkların rastgele değil akılcı olabilmesinin belletilmesiyle gelecek nesillerde davranış değişimini sağlamak toplumun ve dünyanın çok faydasına olacaktır. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan projemizde ilçemizde bulunan 5 bine yakın ilkokul 2. ve 3. sınıf öğrencilerimizi eğitmek ve bilinçlendirmek istedik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bugünden itibaren 29 Mart tarihine kadar devam edecek projemizde öğrenci kardeşlerimiz belediyemize ait araçlarla sabah ve öğlen olmak üzere buraya getirilecek ve burada çeşitli etkinliklerle eğitimler verilecek" dedi.

İsraf etmemek gerektiğini belirten Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise eldeki malzemeleri en tasarruflu şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük ise hiçbir şeyin sınırsız olmadığını ve kaynakların tasarruflu kullanılması gerektiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından sahneye çıkan Bilim Uzmanı Özlem Ozan Kesbiç, hazırladıkları proje hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra akademisyenlerin de içinde yer aldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi gönüllüleri tarafından hazırlanan inaktif tiyatro gösterimi sunuldu. Öğrencilerin de büyük bir heyecanla katıldığı eğitimin ardından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.