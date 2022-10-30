Şehzadeler’de Cumhuriyet’in 99. yılına özel bisiklet yarışması

Şehzadeler Belediyesi, Cumhuriyet’in 99. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde bu yıl ikincisini düzenlediği "Düz Bisiklet Yarışması"nda 168 sporcu 9 ayrı kategoride yarışarak, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şehzadeler Belediyesi, Cumhuriyet’in 99. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde "Düz Bisiklet Yarışması" düzenledi. Şehzadelerpark önünden başlayan yarışlarda 3 kilometrelik etapta 9 ayrı kategoride 168 sporcu dereceye girmek için ter döktü. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve renkli görüntülerin yaşandığı yarışmalar kıran kırana geçti.

Minikler kategorisindeki yarışlar ise Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi. Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi. Ödül törenine; Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Songüler ve Mehmet Kavas, Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Fırat Özcan, MHP İl Başkanı Murat Öner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten de katılarak yarışmacılara ödüllerini takdim etti. Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Şehzadeler Belediyesi’nin rutin belediyecilik hizmetleri dışında sosyal, kültürel, spor ve eğitim alanlarına da ayrı bir önem vererek, çeşitli etkinliklere imza attığına dikkat çekti. Başkan Yardımcısı Songüler, tüm katılımcılara teşekkür ederek, yarışmada dereceye girenleri de tebrik etti. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise güzel bir havada yapılan organizasyonda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından 9 ayrı kategoride yapılan yarışlarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Törende ayrıca çekilişler yapılarak, kurada ismi çıkanlara çeşitli ödüller verildi. Büyük ödül olarak iki de bisiklet kurayla sahiplerini buldu.