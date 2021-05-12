Şehzadeler’de camiler bayrama hazır

Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bayram namazı öncesinde Şehzadeler’deki camilerde hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Pandemi nedeni ile sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kılınacak namaz öncesinde belediye ekipleri cami bahçelerinde detaylı bir yıkama ve temizlik çalışması başlattı.

Şehzadeler Belediyesi ekipleri bayram namazı öncesinde ilçede bulunan tüm büyük camilerde hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Arefe günü sabahın erken saatlerinde başlayan temizlik çalışması gece geç saatlere kadar sürecek.

Pandemi süreci nedeni ile camilerde kılınacak olan namazların sosyal mesafe kuralına uyularak eda edileceğini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’i tamamlıyoruz. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Bu gece son iftarımızı yaparak yarın sabah Bayram Namazı ile birlikte bayrama kavuşacağız. Bu nedenle Şehzadeler Belediyesi olarak camilerimizde detaylı bir yıkama ve temizleme çalışması başlattık. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz sabahın erken saatlerinde özellikle ilçemizde ki büyük camilerde çalışma başlattılar. Bilindiği gibi içerisinden geçtiğimiz bu zorlu süreç nedeni ile namazlar sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kılınıyor. Bayram Namazında da aynı şekilde sosyal mesafe kuralları geçerli olacak. Bu nedenle de ekiplerimiz vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde Bayram Namazını eda etmeleri için camilerin bahçelerinde detaylı bir yıkama ve temizleme çalışması yapıyorlar. Bu çalışmamız bu gece geç vakitlere kadar devam edecek. Bayram namazına gidecek olan vatandaşlarımız Maske-Mesafe ve Temizlik kurallarına uygun bir şekilde camilerimize gitsinler, yanlarında seccadelerini getirsinler. İnşallah bu zorlu süreçleri milletçe hep birlikte aşacağız ve yeniden yan ya sıkı saflarda namazlarımızı eda edeceğiz” dedi.