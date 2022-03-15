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Şehzadeler’de atık ilaçlar eczanelerde toplanacak

Şehzadeler Belediyesi, Manisa Eczacılar Odası ve ÇEKOP (Çevreci Eczacılar Kooperatifi) işbirliğiyle yeni projesini hayata geçirdi. İmzalanan protokol kapsamında Şehzadeler Belediyesi ilçedeki 71 eczaneye bırakılan geri dönüşüm kutularında birikecek tarihi geçmiş ilaçları alarak, lisanslı firma aracılığıyla imha edilmesini sağlayacak.

MANİSA 15.03.2022, 13:17
Şehzadeler’de atık ilaçlar eczanelerde toplanacak

Şehzadeler Belediyesi, Manisa Eczacılar Odası ve ÇEKOP (Çevreci Eczacılar Kooperatifi) işbirliğiyle yeni projesini hayata geçirdi. İmzalanan protokol kapsamında Şehzadeler Belediyesi ilçedeki 71 eczaneye bırakılan geri dönüşüm kutularında birikecek tarihi geçmiş ilaçları alarak, lisanslı firma aracılığıyla imha edilmesini sağlayacak.

Şehzadeler Belediyesi, Manisa Eczacılar Odası ve ÇEKOP insan ve çevre sağlığı için son derece önemli olan bir proje için iş birliği yaparak, üçlü bir protokole imza attı. Şehzadeler ilçesindeki tarihi geçmiş ilaçların toplanarak, uygun şekilde imha edilmesini kapsayan projenin protokol töreni Şehzadeler Belediyesi’nde gerçekleştirildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Devrim Balı ve yönetim kurulu üyeleri ile ÇEKOP Başkan Vekili Ecz. Eylem Tek’i belediyede misafir ederek, bir süre sohbet etti. Daha sonra üçlü protokolün imza töreni gerçekleştirildi. Başkan Çelik ve beraberindekiler imza töreninin ardından bir eczaneye giderek burada projenin başlangıcını yaptı.

Son derece önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Her geçen gün yeni yeni projelerimizle vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırabilmek, onları mutlu edebilmek için çaba ve gayret sarf ediyoruz. Ancak bugünkü projemiz son derece önemli” dedi.

Şehzadelerde bulunan 71 eczaneye atık kutusu koyduklarını ifade eden Başkan Çelik, “Bu noktada Manisa Eczacılar Odası Başkanı Devrim Balı’ya teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili bizi ziyaret etmiş, fikir alışverişinde bulunmuştuk. Akabinde de hızlıca bir proje oluşturarak hayata geçirdik. Projenin paydaşları; Manisa Eczacılar Odası, ÇEKOP, ilgili firma ve Şehzadeler Belediyesi olarak protokolümüzü imzaladık. Şehzadeler Belediyesi olarak atık kutularını biz temin ederek, ilçemiz sınırlarındaki 71 eczanemiz ve belediye hizmet binamızın girişine koyduk. Evlerimizde tarihi geçmiş olan kullanılmayan ilaçlar var. Bu ilaçları eğer çöpe ya da suya atarsak, bunlar insan ve çevre sağlığına çok büyük zararlar veriyorlar. Çöpten toprağa karışıyor, sudan insana geri dönüyor. Çevre ve insan sağlığı üzerinde sayısız olumsuzluğu oluyor. Bunun önüne geçebilmek, tarihi geçmiş ilaçları bertaraf tesislerinde uygun şekilde bertaraf edebilmek, geri dönüştürebilmek için kutularımızı koyduk. Kutular dolunca belediye olarak alacak, Ankara’da lisanslı firmaya bedelini ödeyerek imha ettirecek böylece çevre ve insan sağlığına katkıda bulunmuş olacağız. Hayırlı olsun diyorum. Projeye sahip çıktıkları ve kutuları eczanelerine koydukları için eczacılarımıza, paydaşımız Manisa Eczacılar Odası ve ÇEKOP’a, projede emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Atık ilaçlar karşılaştığımız en büyük sorunlardan”

Atık ilaçların son dönemde karşılaştıkları en büyük sorunlardan olduğunu ifade eden Manisa Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Devrim Balı, “İlaçları çöpe atarak ya da yakarak imha edemeyiz. Çöpe attığımız ya da yakarak imha etiğini sandığımız ilaçların tamamı dönüp dolaşıp bizlere geri geliyor, insan sağlığına zararlar veriyor. Atık ilaçların insan üzerinde oluşturduğu sıkıntılar ne yazık ki uzun süre etkili olan sıkıntılar oluyor. Ömer başkanımızın yanına giderek projeden bahsetmiştim, ilk günden itibaren ciddi şekilde projeye ilgi gösterdiler. Destek olacaklarını söylediler. Ömer Başkan başta olmak üzere Şehzadeler Belediyesi çalışanlarına, paydaşımız ÇEKOP’a, eczacılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Projenin başlangıcının yapıldığı eczanenin yetkilisi Ecz. Semra Gürcü de proje nedeniyle Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Çelik ve beraberindekiler, tarihi geçmiş ilaçları atık kutusuna atarak, projenin başlangıcını yaparken, vatandaşlara da evlerindeki tarihi geçmiş ilaçları eczanelerdeki bu kutulara atmaları çağrısında bulundu.

Atık ilaçların bilinçsizce doğaya atılması, lavabolara dökülmesi, çevre ve insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. Tuvaletlere dökülen ilaçlar şehir kanalizasyon sistemine ve dolayısıyla arıtma tesislerinden tekrar suya, toprağa geçerek, evlerimize ulaşmaktadır. Havaya, suya ve toprağa karışan ilaçlar su ya da yetiştirilen besinler aracılığıyla insan vücuduna girdiğinde bağışıklık sistemi, üreme sistemi ve hormonal sistemlerin ciddi anlamda zarar görmesine neden olmaktadır.

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