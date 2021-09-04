Şehzadeler’de ’Açık hava sinema günleri’ devam ediyor

Şehzadeler Belediyesi, Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro’da düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri etkinliğinde ikinci film gösterimini gerçekleştirdi. Etkinlikte ‘Evliya Çelebi’ adlı animasyon filmi izleyicilerle buluşturulurken vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik büyük beğeni aldı.

Şehzadeler Belediyesi atıl durumda olan Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro’yu düzenleyerek bir kültür ve sanat merkezi haline getirdi. Şehzadeler Belediyesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle amfi tiyatroda ‘Açık Hava Sinema Günleri’ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında etkinliğin ikinci Filmi ‘Evliya Çelebi’ adlı animasyon filmi izleyicilerle buluşturulurken etkinlik Manisalılar tarafından büyük beğeni topladı. Açık Hava Sinema Günleri projesinin hava şartlarının iyi olması durumunda her hafta cuma ve cumartesi akşamları devam edeceğini ifade edilirken Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak uzun süredir atıl durumda olan amfi tiyatroda temizlik ve düzenleme çalışması yaptık ve bu alanı halkımızın kullanımına açmak için İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz ile ortak bir projeye imza attık. Kültür Bakanlığımızın da desteği ile amfi tiyatroda hava şartlarının el verdiği sürece farklı filmler gösterimde olacak.” dedi. Sinema filmini çocukları ile birlikte izlemeye gelen aileler etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’e proje nedeniyle teşekkür ettiler. Pandemi nedeniyle evde uzun zaman geçiren vatandaşlar bu zorlu süreçten sonra açık havada sinema filmi izlemenin keyfini doyasıya yaşadı.