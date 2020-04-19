Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98180
ALTIN
375.310
DOLAR
6.9239
STERLİN
8.6640
EURO
7.5357

Şehzadeler Zabıtasından sürpriz kutlama

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NEDENİYLE İKİNCİ YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAYAN ÇOCUKLARI AHMET AYAZ DENİZ İÇİN PASTA ALMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKAMAYAN AİLE, ŞEHZADELER BELEDİYESİ ZABITASI’NA ULAŞTI. EKİPLER MİNİK AHMET’İN TALEBİNE DUYARSIZ KALMAYARAK, ALDIKLARI PASTA İLE MİNİK ÇOCUĞA SÜRPRİZ BİR DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI YAPTI. DENİZ AİLESİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI ÖMER FARUK ÇELİK VE ZABITA EKİPLERİNE DUYARLILIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ.

Şehzadeler Zabıtasından sürpriz kutlama

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NEDENİYLE İKİNCİ YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAYAN ÇOCUKLARI AHMET AYAZ DENİZ İÇİN PASTA ALMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKAMAYAN AİLE, ŞEHZADELER BELEDİYESİ ZABITASI’NA ULAŞTI. EKİPLER MİNİK AHMET’İN TALEBİNE DUYARSIZ KALMAYARAK, ALDIKLARI PASTA İLE MİNİK ÇOCUĞA SÜRPRİZ BİR DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI YAPTI. DENİZ AİLESİ ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI ÖMER FARUK ÇELİK VE ZABITA EKİPLERİNE DUYARLILIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ.

19 Nisan 2020 Pazar 14:02
6 Okunma
Şehzadeler Zabıtasından sürpriz kutlama

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ikinci yaş gününü kutlayan çocukları Ahmet Ayaz Deniz için pasta almak için sokağa çıkamayan aile, Şehzadeler Belediyesi Zabıtası’na ulaştı. Ekipler minik Ahmet’in talebine duyarsız kalmayarak, aldıkları pasta ile minik çocuğa sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Deniz ailesi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve zabıta ekiplerine duyarlılıkları için teşekkür etti.

Ülke genelinde korona virüs salgınına karşı 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken; bu sürede vatandaşların mağdur olmaması için Şehzadeler Belediyesi bütün ekipleri ile seferber oldu. Vefa Sosyal Destek ekipleri vatandaşların ekmek, ilaç gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir mesai yaparken, dezenfekte ekipleri de ilçe genelinde hummalı bir dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde Göktaşlı Mahallesi, Murat Caddesi’ndeki evlerinde Deniz Ailesi iki yaşına basan çocukları Ahmet Ayaz Deniz’in doğum gününü kutlamak istedi ancak doğum günü pastası temin edemedi. Baba Ferdi Deniz, Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ulaşarak yaşadıkları durumu anlattı. Deniz ailesinin talebini alan Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekipleri, minik Ahmet için bir pasta alarak ailenin yaşadığı evin yolunu tuttu. Zabıta ekiplerini kapılarında gören Deniz Ailesi önce şaşırdı sonra büyük bir mutluluk yaşadı. Minik Ahmet ikinci yaşına basmanın mutluluğunu doğum günü pastasındaki mumları üfleyerek gösterirken, aile de memnuniyetini Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve zabıta ekiplerine teşekkür ederek gösterdi. Baba Ferdi Deniz, “Oğlumun doğum gününü kutlamak istedik ancak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pasta almaya gidemedik. Oğlum da pasta için ısrar edince Şehzadeler Belediyesi Zabıtasını aradım. Talebimizi ilettik ve kısa süre sonra zabıta ekiplerini kapımızda bulduk. Duygularımız anlatacak kelimeler bulmakta zorlanıyorum. Bize bu mutluluğu yaşatan Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik beye çok teşekkür ederim. Zabıta arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bu sürpriz bizim için unutulmayacak bir anı oldu.” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa Alaşehir'de güvenlikçiler görev başında
Manisa Alaşehir'de güvenlikçiler görev başında
Cansuyu bereketi Turgutlu’da
Cansuyu bereketi Turgutlu’da
Gördesli kadınlar gönüllü olarak maske üretiyor
Gördesli kadınlar gönüllü olarak maske üretiyor

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim