Şehzadeler ve Yunusemre’deki fırınlara denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Yunusemre ve Şehzadeler Belediyeleri Zabıta Müdürlükleri işbirliğiyle kent merkezinde faaliyetlerini sürdüren fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde Ramazan pidelerinin gramaj ve fiyat kontrolü yapıldı.

Vatandaşların haklarının korunması ve sağlıklı ürün tüketmeleri açısından fırınlara yönelik gerçekleştirilen denetimler Ramazan ayında devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Yunusemre ve Şehzadeler Belediyeleri Zabıta Müdürlükleri işbirliğiyle kent merkezinde yürütülen denetimlerde Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte Ramazan pidelerinin gramaj ve fiyat kontrolü yapıldı. Denetimler hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, “Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizde Ramazan pidesi üretimi yapılan fırınlarda ilçe zabıta ekipleriyle ortaklaşa olarak bir denetim gerçekleştirdik. Yaptığımız denetimde Ramazan pidelerinin gramaj ve fiyat kontrolü yapıldı. Bundan sonraki süreçte de denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.