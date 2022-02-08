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Şehzadeler Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi için imzalar atıldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, eski adliye lojmanları olarak bilinen bölgede yapacakları ’Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi Projesi’nde yüklenici firma ile sözleşme imzalandığını duyurarak, projede temelin yakın zamanda atılacağını müjdeledi.

MANİSA 08.02.2022, 14:17
Şehzadeler Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi için imzalar atıldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, eski adliye lojmanları olarak bilinen bölgede yapacakları ’Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi Projesi’nde yüklenici firma ile sözleşme imzalandığını duyurarak, projede temelin yakın zamanda atılacağını müjdeledi.

Şehzadeler’e değer katan proje, yatırım ve hizmetleri bir bir hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, projelerine bir yenisini daha ekliyor. Yarhasanlar Mahallesi’nde eski adliye lojmanları arsası olarak bilinen 81 Pafta 825 Ada 84 Parseldeki 1453 metrekarelik alanda hayata geçirilecek ’Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi Projesi’nde yüklenici firma ile sözleşme imzalandı, yer teslimi yapıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 16 milyon 36 bin TL’lik bir bedelle hayata geçirecekleri projenin temelini önümüzdeki günlerde atacaklarını ifade ederek, “Öğrencilerimizin, gençlerimizin gelip kitap okuyacağı, ders çalışacağı Gençlik Merkezindeki etkinlik ve kurslardan istifade edebilecekleri şehrin tam göbeğinde, yürüme mesafesinde güzel bir mekan olacak. Şu ana kadar emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Allah sağlık, afiyet içerisinde temelini atıp, açılışını gerçekleştirmeyi nasip etsin. Şehzadelerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi’nin bodrum kat dahil dört kattan oluşacağı bilgisini veren Başkan Çelik, “Toplam kapalı inşaat alanımız 2286 metrekaredir. Gerek havalandırma gerekse diğer tesisat yatay şaftları göz önünde bulundurularak bodrum kat 420 cm, zemin kat 550 cm, 1.kat 420 cm ve 2.kat 465 cm olarak projelendirilmiştir” dedi.

Binanın katlara dağılmış olarak genel işlev şeması hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bodrum kat; içerisinde zayıf akım ve UPS desteği bulunan enerji odası, elektronik ve haberleşme odası, modüler su deposu, kazan dairesi ve diğer teknik birimleri bulunduran 103 metrekarelik teknik hacim; gerek arşiv gerekse depolama hizmeti görecek olan 340 metrekarelik depo; hol ve merdivenler olmak üzere toplam 577 metrekarelik alana kuruludur. Zemin kat; toplam 577 metrekarelik bir alandan oluşacaktır. Burada 444 metrekarelik kütüphanemiz yer alacaktır. Bu kütüphanemiz okulların açık olduğu dönemde 24 saat halkımıza hizmet verecek şekilde açık olacaktır. Kitap okumak isteyen vatandaşlarımız, ders çalışmak isteyen öğrencilerimiz, araştırmacılarımız buradan istifade edebilecekler. Elektronik sistemler ile donatılmış olacak olan bu alana gelen vatandaşlarımıza numaratörler aracılığıyla birer numara verilecek ve bu sayede kişi hangi masaya oturabileceğini bilecek. Yine bu şekilde kişinin kullandığı masayı ne kadar süre ile kullandığının da takibi yapılabilecek. Kullanılan masa boş bırakılırsa oradan yararlanmak için bekleyen bir diğer vatandaşımız o masaya yönlendirilecek. Millet Kıraathanesi’nden istifade eden vatandaşlarımıza ikram alanında çorba ve çay servisi de ücretsiz olarak yapılacaktır. 1. katta 720 metrekarelik alanda Gençlik Merkezi eğitim katı yer alıyor. Burada 14 sınıfımız ve atölyemiz yer alacaktır. Liselere hazırlanan öğrenci kardeşlerimiz için düzenleyeceğimiz kurslar ile vatandaşlarımıza yönelik düzenleyeceğimiz meslek edindirme kurslarımız bu sınıf ve atölyelerimizde verilecektir. 2. katta ise özel olarak tasarlanmış iki adet kulemiz ve teras alanımız yer almaktadır. Kuzey kulemizde 221 metrekarelik alanda toplantı ve sohbet odası, 190 metrekarelik alanda gençlik merkezi kantin ve servis kulesi bölümü ile 271 metrekarelik alanda ortak kullanımlı teras yer almak üzere toplam 682 metrekarelik alana kuruludur. İnşaatımız betonarme karkas sistemi ile son deprem yönetmeliği şartlarını yerine getirmektedir. Tüm cephelerimiz ısı, su izolasyonları ile yangın yönetmeliği ’Yanmazlık Sınıfı’ şartlarını yerine getiren alt kaplamalar ile kaplanacak olup üzerine mekanik montaj sistemli modern prekast malzemeler ile giydirme olarak kaplanacaktır. Tüm binanın merkezi doğalgazlı ısıtma sistemi ve klima ile soğutma sistemi olacaktır. Kütüphanenin mekanik havalandırma sistemi olacak. Parsel içerisinde yer alan bahçede toplam 942 metrekarelik alanda jeneratör yerleşimi ve otopark ile peyzaj çalışmalarımız yer alacaktır. Şehzadelerimize hayırlı olsun”

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