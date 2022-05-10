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Şehzadeler Meclisi 22 gündem maddesini karara bağladı

Şehzadeler Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. 22 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Başkan Çelik, belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

MANİSA 10.05.2022, 12:00
Şehzadeler Meclisi 22 gündem maddesini karara bağladı

Şehzadeler Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. 22 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Başkan Çelik, belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Şehzadeler Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, dün Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda Başkan Çelik, belediyenin Nisan ayında yaptığı çalışma ve hizmetler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi yükseliyor

İlk olarak Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi projesi hakkında bilgi veren Başkan Çelik, “Eski adliye lojmanları olarak bilinen Yarhasanlar Mahallesi’ndeki 1.453 metrekarelik alanda, 16 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçireceğimiz Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi’nin temelini törenle attık. İnşaatımızı dün de şantiyeye giderek, bizzat inceledim. Yapım çalışmaları takvimine uygun şekilde ilerliyor. Rabbim kazasız, belasız tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmayı nasip etsin.” dedi.

Sancaklıbozköy projesi hizmete açıldı

Sancaklıbozköy Mahallesi’nde yaklaşık 2 milyon 500 bin TL maliyette hayata geçirdikleri Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe ve Çevre Düzenleme projesini de törenle hizmete açtıklarını kaydeden Çelik, “Proje içerisinde; 800 metrekare Çok Amaçlı Salon, 1460 metrekare Açık Düğün Salonu, 15 metrekare Büfe, 1740 metrekare Yürüyüş Alanı, 3 bin 750 metrekare Otopark Alanı ve Piknik Alanları yer almaktadır. Şehrimize, Şehzadelerimize hayırlı, uğurlu olsun.” diye konuştu.

TOKİ konutlarında hedef; yıl sonunda teslim

Sancaklıbozköy Mahallesinde yapımı devam eden 400 konutluk TOKİ projesinde de inşaat sürecinin devam ettiğini kaydeden Başkan Çelik, “AK Parti Manisa Milletvekilimiz Sayın Uğur Aydemir ile şantiyede incelemelerde bulunduk, örnek daireleri gezdik. Son derece güzel daireler yapılıyor. Yıl sonuna doğru konutların tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.” dedi.

Kentsel dönüşümde yıkım çalışmaları ay sonunda tamamlanacak

Manisa’nın elli yıllık hayali olan, 5 mahalleyi kapsayan ve 365 dönümlük bir alanda hayata geçirecekleri Kentsel Dönüşüm Projesinin birinci etabında yıkım çalışmalarının devam ettiğini anlatan Başkan Çelik çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Diğer projeler hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Çelik şunları söyledi: “2. Anafartalar Mahallemizde 4 bin 700 metrekarelik bir alanda 3 milyon 100 bin TL’lik bir bedelle hayata geçireceğimiz Skate Park projemizin de yapımı devam ediyor. Parkımızı Eylül ayında tamamlayıp halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Günde 3 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza sıcak yemek çıkarabilecek kapasiteye sahip Şehzadeler Aşevi’nin yapısal düzenlemeleri bitmek üzere. İç donanımın kurulmasıyla ilgili çalışmalarımız da yapıp kısa zaman sonra hizmete açmayı planlıyoruz. Manisa’nın fethinden sonra Saruhan bey tarafından yaptırılan Fetih Mescidi’nin restorasyonu için ihale gerçekleştirildi, yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Şu anda şantiye kurma çalışmaları yapılıyor. Tamamlandıktan sonra restorasyon çalışmaları başlayacak. Kıran çiftlik mevkinde kuracağımız Güneş Enerji Santralimizin lisansını aldık, ihalesini yaptık ve yer teslimi gerçekleşti. Projenin Haziran ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. 1 megawatlık santralimizde üreteceğimiz enerji ile Şehzadeler Belediyesi olarak ayda 450 bin TL kar edeceğiz. İkinci lisansımızı da almak için müracaatımızı yaptık. Her iki santralimiz de faaliyete geçtiğinde Şehzadeler Belediyesi olarak harcadığımız enerjinin büyük bir kısmını belediye olarak kendimiz üretmiş olacağız. Sarıalan, Sarıbeyler ve Gökbel Mahallelerimizdeki okullarımızın bahçesine, hemşehrilerimizin kullanımı için çok amaçlı kullanım alanları yapacağız. Bu ay içerisinde bunların da ihalelerini yaparak, çalışmalara başlayacağız.

Karayenice Mahallemizdeki 425- 426 nolu parsellerde 27 bin metrekarelik bir alanda hayata geçireceğimiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projemiz için kurum görüşleri alınıyor. Gelecek kurum görüşlerine istinaden ihalesine çıkacağız. Hedefimiz bu çalışmamaızı yılsonuna kadar tamamlamak. Çavuşoğlu Mahallemize kazandıracağımız Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık Binası ve Sağlık Evi Projemizin de bu ay içerisinde yeniden ihalesi yapılacak.”

Başkan Çelik’in konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 22 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken haziran ayı meclis toplantısının 3 Haziran Cuma günü saat 17.00’da yapılacağı belirtildi.

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