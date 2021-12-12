Şehzadeler Karaoğlanlı AAT’nin ’Çevre İzin Belgesi’ yenilendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün başarılı bir şekilde işlettiği Şehzadeler Karaoğlanlı Atıksu Arıtma Tesisi’nin de çevre izin belgesi yenilendi.

Atıksuların insana ve doğaya verdiği zararın önüne geçen tesisler ile ilgili atıksu mevzuatında belirtilen kriterlere uygun olarak hizmet veren MASKİ, vatandaş sağlığı için kritik öneme sahip önemli bir görevi yerine getiriyor. Bu kapsamda işletilen Şehzadeler Karaoğlanlı Atıksu Arıtma Tesisinin ‘Çevre İzin Belgesi’ de 5 yıllığına yenilendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin tesiste yaptığı incelemelerin ardından yenilenen Çevre İzin Belgesi ile tesislerin başarılı işletim süreci bir kez daha tescillendi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün geleceğe daha sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir Manisa bırakma hedefleri doğrultusunda il genelinde 19 atıksu arıtma tesisini başarılı bir şekilde işlettiklerinin altını çizdi. Çevik, “İl genelinde hayata geçirdiğimiz Atıksu Arıtma Tesislerimizi başarılı bir şekilde işleterek temiz bir Manisa oluşumuna katkıda bulunuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde tüm tesislerimizde olduğu gibi çevreye duyarlılığı, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki hassasiyeti ve özverili çalışmaları sayesinde Karaoğlanlı Atıksu Arıtma Tesisimizin de Çevre izin belgesi yenilendi” dedi.

Yaraşlı’da taşkın sıkıntısı bitiyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmaları ile temiz bir çevre oluşumuna katkı sağlamaya da devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince Ahmetli ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesi’nde dere temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile dere yatağındaki zararlı maddeler uzaklaştırılırken, oluşabilecek taşkınlara karşı da tarım arazileri ve bölgedeki haneler koruma altına alındı.

Mahalle muhtarı Ziya Karamuk, “Mahallemizde bulunan derede yağışlı havalarda su birikmesi sonucu taşkın meydana geliyordu. MASKİ ekipleri, zararlı maddeleri dere yatağı üstünden alarak, suyun akışını sağlıklı hale getirdi. Şu an sorun yaşamıyoruz. Emek verenlere teşekkür ederiz” dedi.