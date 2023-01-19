Şehzadeler HEM TSM Korosu, seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı

Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Türk Müziği’nin her yerde ve zamanda yaşatılıp, sevdirilmesi adına farkındalık oluşturmak için 81 ilde halk eğitimi merkezlerince düzenlenen “Şarkılar bizi söyler, biz de şarkıları söyleriz” projesinde Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından oluşturulan Türk Sanat Müziği Korosu muhteşem bir konsere imza attı.

Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonunda gerçekleştirilen konsere, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şeref Üncan, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, Yunusemre Belediyesi Başkanvekili Arif Alkan, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri ile 26. Dönem Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ile davetliler ve Türk müziği severler katıldı.

Gecede açılış konuşması yapan Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay, projede oluşturulan koronun yaklaşık 3 aydır çalışmalarını sürdürdüğünü ve çok sayıda etkinlikte koronun konser verdiğini ancak bu kez değerlendirme jürisi karşısında konser vereceğini kaydetti.

Koronun hedefi Manisa’yı Ankara’da temsil etmek

Manisa’nın tüm ilçelerinde oluşturulan korolar arasından birinci seçilecek koronun Ankara’da düzenlenecek konserde Manisa’yı temsil edeceğine işaret eden Kayaokay, “Koromuz çok çalıştı, müzik eğitimi olmayan 25 kişi bir arada uyumlu bir koro ortaya çıkardı, bizler çok beğenerek dinliyoruz. İnşallah sizler de beğenerek izleyecek ve hoşça vakit geçireceksiniz. Amacımız, jüri değerlendirmesinden 1. olarak çıkarak Manisa’yı en iyi şekilde temsil etmek. Biz inandık, çalıştık ve inşallah birinci seçilir, Manisa’yı en iyi şekilde temsil ederiz.” şeklinde konuştu.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise konuşmasında koroyu birkaç kez değişik etkinlikte dinleme fırsatı bulduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu, Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonunda yaklaşık bir buçuk saat süren konser sonrasında izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Gecenin sonunda, Kaymakam Çaykara, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay ve koro şefi Jale Karalp’e çiçek takdim etti.